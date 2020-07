Talenti v belem se bodo borili s pandemijo

abc Pomembno vlogo v prihajajoči sezoni bo imel Kevin McKidd. FOTO: Abc

38 emmyjev je dobila serija Talenti v belem.

Kot v vojni

Med pripovedovanjem so se dobesedno tresli, poskušali zadrževati jok, bili so bledi, o boju s pandemijo pa so govorili kot o vojni.

Z več kot 350 epizodami in že 16 sezonami za sabo so Talenti v belem najdlje trajajoča zdravniška serija v zgodovini televizije, o odličnem odzivu tako gledalcev kot tudi kritiške srenje pa ne priča le njena dolga življenjska doba, pač pa tudi izjemen nabor nagrad, med temi tudi kar 38 osvojenih emmyjev.Toda k uspehu serije niso pripomogli le priljubljeni igralci ter izvrstni pisci, ki so v zgodbah nenehno prepletali romantiko z dramatičnim dogajanjem znotraj bolnišničnih zidov. Vsaj del uspeha gre verjetno pripisati tudi aktualnosti serije, saj je v minulih sezonah obravnavala najbolj pereče tematike naše resničnosti, od množičnih streljanj, prek letalskih nesreč do tragedij zaradi prevelikih odmerkov drog.Zato ni čudno, da so se v prihajajoči 17. sezoni, katere snemanje je ustavila pandemija, odločili nasloviti prav to največjo zdravstveno krizo naše sodobnosti. »V novi sezoni se bomo vsekakor ukvarjali tudi s pandemijo. Nikakor namreč ne moremo biti najdlje trajajoča zdravstvena serija in zaobiti in spregledati največje zdravstvene zgodbe naših življenj,« je dejala izvršna producentkain še dodala, da so se v imenu snovanja novih epizod že pogovarjali z zdravniki, ki so od blizu in v prvih vrstah spoznavali koronavirusno bolezen.Pomoč zdravnikov, ki s snovalci serije delijo svoje zgodbe s hodnikov bolnišnic, za serijo ni nič novega. »Vsako leto se pogovarjamo z zdravniki, ki nam pripovedujejo zgodbe iz svojega zdravniškega vsakdana, običajno najbolj smešne, najbolj nenavadne in najbolj nore prigode,« je Vernoffova nekoliko odstrla tančico z ustvarjalnega procesa. A dodala, da je bilo, čeprav so pogovori z zdravniki že ustaljena praksa, vzdušje tokrat precej drugačno. Že skoraj kot na terapiji.»Bili smo prvi ljudje zunaj bolnišnic, s katerimi so se pogovarjali o tem, kaj so v preteklih mesecih doživljali. Med pripovedovanjem so se dobesedno tresli, poskušali zadrževati jok, bili so bledi, o boju s pandemijo pa so govorili kot o vojni. O vojni, za katero jih nihče ni uril.« A čeprav je bilo – tako pravi Krista – že poslušanje boleče, je prepričana, da so to zgodbe, ki jih je nujno deliti s svetom. »To je celo naša dolžnost.«Na 17. sezono bodo ljubitelji serije morali še nekoliko počakati, najverjetneje pa bo v prihajajoči pandemični sezoni eno osrednjih vlog prevzel, saj je njegov lik dr. Owna Hunta, nekdanjega vojnega kirurga, še najbolj usposobljen za delo v kriznih, nepoznanih in nepredvidljivih okoliščinah.