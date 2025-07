Severina v Laškem razvila palestinsko zastavo, navdušeni pri Niki Kovač, da o Asti Vrečki sploh ne govorimo (VIDEO)

V Laškem je ta konec tedna potekal festival Pivo in cvetje in med nastopajočimi na treh odrih so bili številni znani slovenski glasbeniki, od Magnifica, Vlada Kreslina, Joker Outa do Big Foot Mame in Jana Plestenjaka. Je pa nastopila tudi hrvaška zvezda Severina.

Proti koncu njenega sobotnega nastopa ji je nekdo iz publike podal palestinsko zastavo, ki jo je pevka razvila na odru.

Pevka je ob tem dejala, da gre za prekrasno zastavo in naj ji ljudje zaploskajo.

Nad pevkinim dejanjem navdušeni tudi pri Niki Kovač

Dejanje hrvaške pevke v Laškem je pozdravil tudi Inštitut 8. marec, ki ga vodi Nika Kovač.

Kot je znano, je Severina podprla Evropsko državljansko pobudo za varen in dostopen splav My Voice, My Choice, ki jo je podpisalo že več kot 200 tisoč ljudi, pridružila se je tudi kampanji Inštituta 8. marec za suspendiranje trgovinskega sporazuma med EU in Izraelom.