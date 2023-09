Takšno kazen je zaradi posilstev dobil znani igralec

Kriv je. Tako je porota že pred dobrimi tremi meseci presodila v sojenju proti hollywoodskemu igralcu Dannyju Mastersonu zaradi posilstev, ki jih je zakrivil med letoma 2001 in 2003. Dvanajstčlanska porota ga je spoznala za krivega posilstva dveh žensk, v primeru posilstva tretje pa se po osmih dneh tehtanja dokazov ni mogla sporazumeti.

Vseeno pa je igralcu, ki mu je slavo prinesla humoristična serija Oh, ta sedemdeseta!, zaradi zločinov grozilo do 30 let zapora. In ta zanj najbolj črn scenarij se zdaj tudi uresničuje, saj ga je sodnica Charlaine Olmedo udarila z najvišjo kaznijo, ki jo še dopušča kalifornijski zakon. Obsodila ga je na dosmrtno ječo, z možnostjo pogojnega izpusta po 25 letih in pol.

Zločine je zagrešil v času svoje največje priljubljenosti, ki mu jo je prinesla serija Oh, ta sedemdeseta!. FOTO: Cover Images

25 let bo moral odsedeti, preden lahko zaprosi za pogojni izpust.

Zaporne celice že pozna

Padli igralec notranjost zaporne celice že pozna. Zadnjih nekaj mesecev, ko višina kazni še ni bila jasna, je na izrek namreč čakal v zaporu. Vseeno pa so razmere zdaj, ko mu je sodnica z najhujšo kaznijo tako rekoč zapečatila usodo, nekoliko drugačne. Zaradi skrbi, da bi si v obupu kaj naredil, ga ječarji namreč ne izpustijo izpred oči niti za sekundo. 24 ur na dan naj bi ga namreč spremljali prek nadzornih kamer, poleg tega ga vsake pol ure osebno preverijo v celici. Če bi zaznali najmanjši znak morebitne duševne stiske, bi nemudoma sledil pregled njegovega duševnega stanja. Tako gredo vsaj poročila, ob katerih je zvezdnikov odvetnik zatrdil, da je Danny »duševno zelo močna oseba«, poleg tega je trdno prepričan, da bosta sojenje in kazen na koncu razveljavljena. Mastersonovi odvetniki so namreč takoj po izreku kazni napovedali, da se bodo pritožili na razsodbo zaradi »znatnih napak« v sodnem procesu. Morda mislijo, da jim bo sreča mila, ker se je prvo sojenje proti igralcu minuli december končalo z razveljavitvijo zaradi neenotne porote.

Igralčeva žena Bijou Phillips se je ob izreku kazni zlomila. FOTO: Osebni arhiv

Igralčev svet se je počasi začel rušiti leta 2017, ko je igralka Leah Rimini, ki je bila kot Masterson pripadnica scientološke cerkve, razkrila, da je spolno napadel tri ženske, scientološka cerkev pa da mu je vse pomagala prikriti. Igralec je to označil za grdo natolcevanje, a sta dve žrtvi dve leti pozneje stopili iz sence in Dannyja ovadili. Zgodbe vseh pa so bile zelo podobne: s pijačo, v katero je podtaknil drogo, jih je omamil, žrtve so se zavedele šele med posiljevanjem, vse pa je zlorabil na svojem domu.