Takšno je pred romantičnim večerom fotografiral njen 16 let mlajši mož (FOTO)

Slavna manekenka Heidi Klum (51) je na svojih družbenih omrežjih objavila 'vročo' fotografijo. Pozirala je v rdečem spodnjem perilu in visokih petah, naslonjena na okno.

Očitno verjame v rek, da 'slika pove več kot 1000 besed', saj je v opisu označila le svojega moža Toma Kaulitza (35), ki je posnel fotografijo. Klum se kmalu vrača v vlogo voditeljice šova Project Runway, v zadnjem času pa navdušuje svoje sledilce z modnimi kombinacijami. Posnela se je tudi v oprijeti, kratki črni obleki v hotelu in razkrila, da je to njena izbira za romantičen večer z možem.

Par se je poročil leta 2019, Klum pa na družbenih omrežjih pogosto deli njune skupne fotografije. O svojem 16 let mlajšem možu ima same pohvale, novembra lani pa je za The Times razkrila, da je njuno spolno življenje odlično. Kritike zaradi starostne razlike ignorira in pravi, da je v Tomu našla svojo sorodno dušo.