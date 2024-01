Takšne odnose ima Melania Trump s sestro

Melania Trump žaluje za mamo Amalijo Knavs, ki je 9. januarja umrla na Floridi in je bila, kot je dejala nekdanja prva dama Združenih držav Amerike, žarek svetlobe tudi v najtemnejših dneh.

Na družbenih omrežjih se je zahvalila vsem za sočutje in za pomoč v težkih časih.

Melania in mama sta bili zelo povezani, manj znano pa je, da v svetu najbolj slavna Slovenka ni bila Amalijina edina hči.

Ima namreč dve leti starejšo sestro Ines Knavss, tudi njo je želja po udejstvovanju v modni industriji ponesla čez lužo.

Sestri sta se iz rodne Sevnice najprej preselili v Ljubljano ter od tam v Milano, kjer so mlajšo hitro opazili modni agentje in ji ponudili delo kot manekenka in model. Ines je šla po drugi poti in se je ukvarjala z oblikovanjem.

»Res se je želela ukvarjati z modo, vendar ni vedela, kako naj opozori nase. Bila je drugačna od drugih deklet, ki so se vedle kot kraljice. Bila je dostojna in uglajena,« je povedal eden od modnih fotografov, ki jo je imel priložnost spoznati, piše portal The list.com.

Ines in Melania sta se iz Italije preselili v Združene države Amerike, natančneje v New York.

Starejša sestra še danes živi v stanovanju, ki je last Donalda Trumpa, in se ukvarja z umetnostjo.

Že leta 2016 se je umaknila z vseh družbenih omrežij, sta pa sestri tesno povezani in Melania sorojenko vedno opisuje kot izjemno kreativno osebo, ki kljub dejstvu, da je bila njena sestra nekoč prva dama ZDA, uživa v zasebnosti.