Takšen je dan Vladimirja Putina: njegove navade vas utegnejo presenetiti

Menite, da Vladmir Putin nikoli ne počiva? Moramo vas razočarati in povedati, da ruski predsednik rad dolgo spi in zjutraj ne hiti v službo. Spodaj razkrivamo, kako je videti dan Putina, kot poroča Business Insider.

Rad dolgo spi

Ruski predsednik se ne mara zbujati zgodaj in vstane zelo pozno. Kot vsi navadni ljudje dan začne z zajtrkom. Najraje je omlete, ovsene kosmiče s sadjem, najbolj pa uživa v prepeličjih jajcih in domačem siru. Vse je seveda ekološko in sveže.

Ima zaposlenega, ki hrano pokusi pred njim

Putin ima zaposlenega, ki pred njim poskusi vso hrano, ki jo namerava jesti, da se prepriča, ali ni zastrupljena. Ko konča obrok, uživa v skodelici kave.

Obožuje bazen in telovadnico

Ko spije zadnji požirek kave, se vsak dan odpravi v bazen. Plavanje ga sprošča. Njegovi pomočniki so razkrili, da rad preživlja čas v bazenu, ker tam razmišlja. Po bazenu se pogosto odpravi na trening k nekdanjemu predsedniku Ruske federacije Dmitriju Medvedjevu, kjer večino časa dviguje uteži. Kardio vadbi naj ne bi bil naklonjen. Po telovadbi gre v službo, in sicer šele okoli 17. ure.

Delo opravlja iz domače pisarne

Ker pride v službo precej pozno, mu zaposleni pripravijo čisto vse, on pa pregleduje datoteke in telefonira. Ko gre za pogovore, poskuša vsak klic opraviti prek stacionarnega telefona. Ne mara tehnologije in pametnih mobilnih telefonov, nekateri mediji ugibajo, da se boji prisluškovanja. Svoje delo opravlja iz domače pisarne.

Vladimir Putin v svoji pisarni. FOTO: Sputnik, Reuters

Nočna ptica

Nikoli ne bi domnevali, da je Vladimir Putin nočna ptica. Ima svojega zasebnega kuharja, ki mu za vsako večerjo pripravi specialitete, najljubša od vseh je sladoled iz pistacij. Če ima dogodek, kjer se mora pojaviti, ostane do polnoči. Nikoli ne pije alkohola, celo prezira ga. Ko se vrne domov, običajno bere knjige in konča delo.