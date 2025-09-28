Tako živi najmlajši sin Charlija Chaplina

Legendarni komik in režiser Charlie Chaplin je postal oče kar enajstkrat, svojega zadnjega otroka je dobil, ko je bil star 73 let.

Najmlajši sin, Christopher Chaplin, se je rodil leta 1962 v Švici in ima danes 63 let.

Christopher je odraščal v veliki umetniški družini in se, čeprav je njegov oče pustil neizbrisen pečat v zgodovini filma, odločil, da bo našel svojo lastno pot.

Sprva se je preizkusil kot igralec ter v 80. in 90. letih nastopil v več filmskih in televizijskih projektih.

Kasneje se je vse bolj posvečal glasbi in skladanju, kjer je našel sebe. Danes deluje kot skladatelj in glasbenik ter z delom nadaljuje umetniško tradicijo družine Chaplin, ki že več generacij vpliva na svet umetnosti in zabave.

Čeprav živi zelo umaknjeno in se redko pojavlja v javnosti, ostaja zanimiv za javnost predvsem zaradi svoje nenavadne družinske zgodbe; dejstva, da ga je njegov oče, eden največjih igralcev in režiserjev vseh časov, dobil v pozni starosti, piše Showbuzz.