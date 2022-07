Tako sosedje za hrbtom kličejo Meghan Markle

Zaradi njenega "kraljevskega" življenjskega sloga ji namreč za hrbtom pravijo princesa Montecita, kajti vojvodinja Sussex slovi po življenju na visoki nogi.

Zlasti gre sosedom v nos njeno obnašanje v restavracijah, kamor rada zahaja.

"Rada obeduje v elitnih lokalih, ki jih ji je priporočila Oprah, kot so Cecconi’s, Sunset Tower, Sugarfish in Lucky’s Steakhouse.

Meghan vedno vnaprej rezervira mizo in zahteva čim bolj zaseben kotiček," je povedal vir in dodal: "Prav tako je ljubiteljica luksuzne verige restavracij Nobu, ustanoviteljev Roberta de Nira in chefa Nobuja Matsuhisa, kjer računi dosegajo tudi 5000 evrov. Preberite več na mična.si.