Tako šokantna razkritja, da so morali počakati, da vpleteni umrejo: postal je očim svojemu polbratu

25. podelitev oskarjev je potekala na deževni marčevski večer leta 1953 v gledališču Pantages na Hollywoodskem bulvarju. Prva nominiranka, ki je prispela, je bila Gloria Grahame, favoritinja za oskarja za najboljšo stransko vlogo zaradi prepričljive upodobitve plitke južnjaške lepotice v uspešnici The Bad and the Beautiful, kjer sta igrala tudi Kirk Douglas in Lana Turner.

Nekaj ur pozneje je igralec Edmund Glenn odprl kuverto z imenom zmagovalke. »Gloria Grahame za The Bad and the Beautiful,« je oznanil. »Ona je tista 'lepa',« je dodal za dramatičen učinek.

Ko se je približevala odru, še ne tridesetletna in zdaj oskarjevka, je delovala kot prava filmska diva. A nekateri v Hollywoodu so vedeli, da je Gloria poleg lepote imela tudi temnejšo plat.

Manj kot dve leti prej je njen mož, priznani režiser Nicholas Ray (ki je pozneje režiral Upornika brez razloga z Jamesom Deanom), domnevno našel Glorio v postelji s svojim 13-letnim sinom Tonyjem – v njuni hiši na plaži v Malibuju. Tony je bil močan in postaven fant, videti precej starejši, kot je bil v resnici. A imel je komaj 13 let. Gloria naj bi ga zapeljala že, ko je bil star le 12.

V resnici je bila pedofilka

Grahame je bila znova v središču pozornosti pred osmimi leti, ko jo je v filmu Stars Don’t Die in Liverpool upodobila Annette Bening. Film je temeljil na spominih britanskega igralca Petra Turnerja, ki je imel z Grahame ljubezensko razmerje pri svojih 26 letih – ona jih je imela 55.

A v tem filmu ni bilo nobene omembe, da se je njena privlačnost do veliko mlajših moških začela že pri 26 – in da je bila v resnici pedofilka.

Prejšnji teden pa je izšel še en spomin, ki opisuje, kaj se je v resnici zgodilo med Grahame in njenim pastorkom Tonyjem Rayem. Gre za izjemno in eksplozivno zgodbo, ki doslej ni bila razkrita – predvsem zato, ker Tony sam ni dovolil objave, dokler niso umrli vsi vpleteni. Napisal jo je že leta 1958, pri 21 letih – dve leti preden je postal Gloriin četrti mož (in s tem očim svojemu polbratu Timu, ki ga je Gloria imela z Nickom Rayem).

Nick je umrl leta 1979, Gloria 1981, Tony pa leta 2018, star 80 let. Danes živeči družinski člani so zdaj dali zeleno luč za objavo njegove knjige Circle of Lions: Nicholas Ray, Gloria Grahame and Me. Za izdajo spominov se je odločila Tonyjeva hči Kelsey, ki je rokopis tudi odkrila. V uvodu prizna, da so bile v njenem očetu prisotne »globoke travme«, ki so vplivale na vse vidike njegovega življenja.

Največji vpliv na Tonyjevo življenje je imela poročena ženska, zaradi katere je trpel zaradi odvisnosti od drog, alkohola in iger na srečo, ter nihal med »evforično in veličastno manijo« in »katatoničnimi, depresivnimi epizodami«. Kljub vsemu je Tony do konca življenja ljubil Glorio. Kelsey opiše enega najbolj ganljivih trenutkov, ko so mu v hospicu zavrteli film Oklahoma! in ob njenem glasu je za trenutek dvignil glavo, se nežno nasmehnil – in spet legel.

Prvo srečanje

Minilo je skoraj 70 let, odkar sta se Gloria in Tony prvič srečala – leta 1950 na letališču v Los Angelesu, slabih šest mesecev pred Tonyjevim 13. rojstnim dnevom. Tony je imel težave v šoli na vzhodni obali in mati – novinarka Jean Evans, prva žena Nicka Raya – ga je poslala k očetu v Kalifornijo. Nick, ki je bil takrat že tri leta poročen z Glorio, se je s tem nepričakovano strinjal.

Tony je pričakoval, da ga bo oče pričakal na letališču, a ga je namesto tega sprejela očarljiva, slavna Gloria v globoko izrezanem puloverju in ga objela. Med vožnjo proti domu mu je celo naročila, naj ji prižge cigareto. Že od začetka ga je obravnavala, kot da je starejši – in njemu je to godilo. Poletje v Kaliforniji sta preživela skupaj. Medtem ko Nick ni imel časa niti za igro kart, je Gloria Tonyju dovolila kaditi, piti, mu pustila, da ji vsako jutro češe lase in celo suši hrbet po prhanju.

Ko sta skupaj hodila po mestu, so ljudje prosili Glorio za avtograme. Imela je vloge v filmih, kot so It’s a Wonderful Life, Crossfire in In a Lonely Place. Kljub temu da je imela obilo možnosti za razmerje z odraslimi moškimi, si je izbrala dečka.

Ko mu je ponudila, da ga nauči »pravilno poljubljati«, se je vse hitro in diskretno razvilo. Med obiskom v igralnici Cal-Neva Lodge je Tony postal njena zabava, medtem ko je Nick zapravljal denar v igralnici. Razmerje med Nickom in Glorio je bilo burno: ona ga je obtoževala razmerja z Marilyn Monroe, on pa njo kritiziral zaradi prepirov o igrah na srečo.

Med Glorio in Tonyjem pa prav tako ni bilo vse idealno. V knjigi opiše, kako mu je Gloria nekoč uperila pištolo, nato pa policiji prijavila, da jo je poskušal posiliti. Policiji se je kasneje opravičila, češ da je pretiravala.

Govorice, da ju je Nick zalotil v postelji, niso bile resnične – a po incidentu s policijo je posumil in Tonyja vprašal naravnost, kako dolgo že trajata. Tony ni niti poskušal zanikati. Knjiga celo namiguje, da je Nick morda želel razkritje afere, da bi se lahko lažje in ceneje ločil.

Po ločitvi

Po ločitvi od Gloria se je poročila s Cyjem Howardom, a zakon se je prav tako končal. Leta 1960 je Tony po letih srečal očeta na newyorškem letališču. Ta mu je dal Gloriino telefonsko številko in mu rekel, naj jo poišče. Tony je zapisal: »Nisva imela stika, odkar sem bil star 13, a sem jo skozi vsa najstniška leta pogrešal. Ko sem prišel v Kalifornijo, sem jo poklical. Hotela me je takoj videti. Tudi jaz njo.«

Gloria se je pripeljala s črnim Cadillacom in s kovčkom ter vrečko živil – očitno ni prišla za eno uro. Naselila se je pri Tonyju. Poročila sta se 13. maja 1960.

Tony je bil star 22, Gloria 36. Starostna razlika je bila enaka kot prej – a tokrat brez etikete pedofilije. Kljub temu poroka ni trajala. Imela sta dva sinova, a Gloria je leta 1965 poskušala narediti samomor, medtem ko je Tony postal odvisen od drog in iger na srečo. Po ločitvi leta 1974 je skrbništvo nad otrokoma pripadlo Tonyju – ker je bil, kot je dejal sodnik, »manjše zlo«.

Gre za tragično, mračno zgodbo hollywoodskega ljubezenskega trikotnika, ki je uničil vse vpletene, a knjiga Circle of Lions je napisana v tonu nostalgije in naklonjenosti. Naslov simbolizira prenos travme iz generacije v generacijo – a bi jo lahko mirno naslovili tudi: Dekle, ki preprosto ni znalo reči ne, poroča dailymail.co.uk.