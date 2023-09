Še zadnjič so se poslovili od legendarnega dalmatinskega pevca, nihče ni mogel skriti solz (FOTO)

Družinski člani in prijatelji legendarnega pevca Mila Hrnića so se zbrali na pokopališču Boninovo v Dubrovniku, da bi ga pospremili k večnemu počitku. Zadnje slovo se je začelo ob 15. uri, pogreb pa je bil ob 17. uri na pokopališču sv. Trojice v Petrači v Župi Dubrovnika, poročajo hrvaški mediji.

Klapa Kaša je zapela pesmi Nostalgija in Nasvidenje prijatelji, neutolažljiva družina pa ni skrivala solz na obrazu.

Milo Hrnić je po dolgi in hudi bolezni umrl v 74. letu starosti in je bil eden izmed najbolj priljubljenih dubrovniških glasbenikov, ki je s svojimi pesmimi navduševal številne oboževalce, v svoji uspešni karieri pa je prodal več kot milijon nosilcev zvoka, izdal 20 albumov in več kot 200 pesmi.