Tako so se na spletu spravili na voditeljico Lauro Pausini

Prvi dve evrovizijski epizodi je za nami in je, kar je. Zdaj nas čaka še sobotno finale. A evrovizija ni le glasbeni dogodek, je tudi prava poslastica za modne navdušence. Oči niso uprte le v nastopajoče, temveč tudi v gostitelje večera, ki se med samim dogodkom večkrat preoblečejo. Ker Italija velja za pravo modno velesilo, so si goreči oboževalci veliko obetali.

Pevka Laura Pausini je na prvi polfinalni večer blestela v treh oblekah, ki so bile vse v roza odtenku. Posebej za ta dogodek so jo zanjo ustvaril Pierpaolo Piccioli pri modni hiši Maison Valentino. »Roza življenje, glasba in mir,« je zapisala ponosna Laura ob fotografije, ki jih je objavila na twitterju in se ob tem zahvalila italijanskemu Vogue in Francesci Ragazzi.

A kljub temu, da je bila Laura nad svojimi oblekami več kot navdušena, so se našli tudi takšni, ki so vihali nos nad kreacijami in so si jo šaljivo privoščili.