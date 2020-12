Tako razkošno bo Melania preživela zadnji božič v Beli hiši (VIDEO)

inbosta letos preživela še zadnji božič v Beli hiši (najmanj do naslednjega mandata, če bo ameriški milijarder res ponovno kandidiral na naslednjih volitvah in bi bil na teh ponovno izvoljen za predsednika ZDA), po tradiciji pa prva dama v začetku meseca razkrije, kako je v božičnem duhu okrasila dom predsednikov ZDA.Ameriški mediji pišejo, da v Sevnici rojena prva dama na vse pretege poskuša odvrniti Američane od komentarjev, ki naj bi jih izrekla o božiču ter božičnem okraševanju Bele hiše in jih je javnosti oktobra letos razkrila njena nekdanja dobra prijateljica. Leta 2018 jo je skrivaj je posnela Melanio, ko je besnela: »Delam kot nora pri pripravi na božič. Komu, hudiča, so sploh mar je**** okraski? A jaz moram skrbeti za to, kajne?«Preberite tudi:Melania je svoja družbena omrežja preplavila s fotografijami okraskov v Beli hiši, katere hodnike je napolnila z božičnimi dreveščki, venci in okraski. Fotografije prikazujejo znamenite sobe, kot so državniška jedilnica, Modra in Zelena soba. Rdeča soba vključuje poklon zdravstvenim in drugim delavcem v prvi bojni liniji proti epidemiji novega koronavirusa. Poklonila se je tudi nekdanjemu predsedniku, ki da je v rezidenco pripeljal ljubezen do kulture in umetnosti. Njegova ženaje bila prva, ki je leta 1961 začela razkošno okraševanje Bele hiše, za temo pa je izbrala balet Hrestač.Melania pa je s poklonom Kennedyju požela precej kritik, češ da je prav ona ustavila tradicijo umetnosti in kulture, koncertov, branja poezije in baletnih predstav v Beli hiši.