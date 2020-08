Kot strela z jasnega je pred tedni odjeknila novica, da je hrvaška pevkaokužena z novim koronavirusom. Novico je potrdila sama na spletnih omrežjih in povedala , da sicer nima nikakršnih bolezenskih simptomov. Mnogi so ji očitali, da je okužbo staknila med divjim dopustom v Dalmaciji, kjer si je dala duška z žuranjem po lokalih.Pevka je bila primorana v samoizolacijo in vse skupaj je hitro minilo. Počasi se njeno življenje vrača v stare tire, tudi prihod iz karantene je bil takšen, kot ga zna narediti le Severina. Iz tega je naredila praznik in zapisala: »Vesel izhod iz samoizolacije vsem, ki slavite!« V udarnem rdečem kombinezonu je požela navdušenje oboževalcev in dokazala, da je prava modna ikona.{apester}5f42a1566be9288b93f1db1d {/apester}