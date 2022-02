Tako okužba s koronavirusom vpliva na britansko kraljico

Čeprav je v nedeljo palača Buckingham sporočila, da se je britanska kraljica okužila s koronavirusom, monarhinja ne počiva. V samoizolaciji na gradu Windsor ostaja dejavna in je ob ponedeljkovih poplavah brazilskega mesta Petropolis tamkajšnjemu predsedniku poslala sožalno sporočilo, v katerem je zapisala: »Globoka žalost me prevzema ob uničenju, ki so ga povzročile grozovite poplave v Braziliji. Moje misli in molitve so z vsemi, ki so izgubili življenje, ljubljene in domove, ter z vsemi, ki pomagajo prizadetim.«

Prav tako bo kraljica izpeljala tedensko srečanje z britanskim predsednikom vlade Borisom Johnsonom, ki bo potekalo po telefonu.

