Tako je videti portret, ki je razburil Trumpa! Pravi, da je »nalašč popačen«

Ameriški predsednik Donald Trump je nezadovoljen s svojim portretom v kongresu zvezne države Kolorado. Portret je »do neke mere nalašč popačen«, je zapisal na svojem omrežju Truth Social. Napovedal je, da se bo glede odstranitve slike še pogovoril z guvernerjem Klorada Jaredom Polisom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Trumpov portret so v parlamentarni stavbi zvezne države Kolorado obesili leta 2019. Po obsežnem zbiranju donacij so sliko naročili pri umetnici Sari A. Boardman, ki je pred tem že portretirala bivšega predsednika ZDA Baracka Obamo. Trump meni, da je Obama v primerjavi z njim upodobljen »čudovito«.

Guvernerja označil za radikalnega levičarja

»Veliko ljubše bi mi bilo biti brez portreta,« je še zapisal Trump. Napovedal je, da se bo glede odstranitve slike pogovoril z demokratskim guvernerjem Kolorada Jaredom Polisom. Ob tem je Polisa označil kot radikalnega levičarja in dodal, da bi ga »moralo biti sram«.

Iz kabineta guvernerja so nato sporočili, da so »presenečeni, da predsednik Združenih držav Amerike tako zelo ceni koloradski kapitol in umetniška dela v njem«. Dodali so, da cenijo interes predsednika in da se vselej trudijo izboljšati izkušnjo obiskovalcev.

Nad portretom naj bi se razburili tudi številni prebivalci Kolorada, po Trumpovih navedbah naj bi bili celo zelo jezni.