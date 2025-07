Tako je Thompsonu uspelo prodati 500.000 vstopnic? Vse je pricurljalo v javnost dan pred nastopom ...

Marko Perković Thompson bo imel danes koncert v Zagrebu, vsi pa so bili presenečeni, da je za koncert prodal 500.000 vstopnic. Vendar pa, tako srbski mediji, je na uradni spletni strani za prodajo vstopnic zapisano, da so vstopnice za parter na Thompsonovem koncertu neverjetno poceni, skoraj brezplačne.

da FOTO: prinscreen

Po informacijah z uradne strani znaša cena za dve vstopnici za parter (del pred odrom, kjer je prostora za okoli 300.000 ljudi) le 193 dinarjev (1,65 evrov), kar pomeni, da ena stane okoli 96 (0,82 evrov) dinarjev. Tudi vstopnice za fan pit in tribune niso bile drage. Na začetku so stale od 17 evrov za dve vstopnici.

O koncertu

Kljub kontroverznostim je obisk koncerta napovedalo več vidnih hrvaških politikov, med drugim obrambni minister Ivan Anušić in predsednik sabora Gordan Jandroković, ki prihajata iz vrst vladajoče HDZ. Premier in predsednik te desnosredinske stranke Andrej Plenković si je v četrtek s svojimi otroki ogledal generalko.

Thompson je s skoraj pol milijona prodanih vstopnic za današnji koncert po besedah organizatorjev postavil svetovni rekord po številu prodanih vstopnic za posamični koncert. Pred njim je bil rekorder italijanski glasbenik Vasco Rossi, ki je leta 2017 za svoj nastop v Modeni prodal 225.173 vstopnic.

Koncert se bo po napovedih začel ob 20.45 in bo predvidoma trajal tri ure. Zaradi poletnih temperatur bodo s pomočjo hidrantov in sedmih cistern skrbeli, da bo obiskovalcem na voljo dovolj pitne vode.

Pristojni so vse občane pozvali, naj se ta konec tedna izogibajo aktivnostim, kot so obiskovanje nakupovalnih središč in izleti z avtomobili. Obiskovalcem so svetovali, naj se na koncert odpravijo peš ali z javnim prevozom, saj ne bo dovolj prostora za parkiranje. Danes v mestu velja tudi posebna prometna ureditev, spremembe pa so tudi v javnem mestnem prevozu.