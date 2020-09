Tako je po porodu videti Katy Perry

Katy Perry FOTO: Instagram Katy Perry

je pred dnevi postala mamica in kot kaže bo tudi ona ena izmed tistih zvezdnic, ki ne bo olepševala svoje nove materinske vloge. V noči, ko je večina njenih glasbenih kolegov bila osredotočena na podelitev MTV VMA nagrad, je objavila fotografijo, ki je pokazala, kako trenutno potekajo njeni dnevi.Nekaj dni po porodu je njen trebušček še vedno vidno zaobljen, njene psi so kipeče, a kot kaže je vse to sprejela kot del materinstva.Katy in njen partner Orlando Bloom sta deklici, ki je na svet prijokala pred dnevi, nadela ime. Orlando je v nedavnem intervjuju razkril, da si je sam želel, da bi deklico poimenovala Fiona, ker se dobro poda k sinovem imenu, a je na koncu prevladala pevkina želja. »Ime Daisy je prevladalo, ker so marjetice njena najljubša roža.«