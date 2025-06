Tako blizu nas sta Bezos in Sanchezova priredila razuzdano zabavo (FOTO)

V soboto bo ob obali Benetk poroka, če ne kar dogodek leta. Vzela se bosta namreč milijarder in ustanovitelj Amazona Jeff Bezos ter novinarka Lauren Sanchez, ki se ji na prstancu leve roke sicer ogromni diamantni prstan sveti že dve leti. Preden bosta dahnila usodni da, pa se zaročenca zabavata na prečudovitem Jadranu.

Prejšnji teden so ju opazili med kosilom na Hvaru, Bezosovo ogromno jahto Koru pa so opazili ob obali še enega dalmatinskega bisera Korčule. Ena zadnjih postaj pred Benetkami je Cres, kjer sta bodoča zakonca priredila nepozabno zabavo za 19. rojstni dan njenega sina Evana.

Na palubi so tako izobesili velik napis Vse najboljše, povabljenci pa so se zabavali v kupih pene, ki je bazen na palubi jahte spremenila v pravo penečo kopel. Trenutek sta Bezos in Sanchezova izkoristila tudi za vroče poljube in objeme kar vsem na očeh. Kot kaže, nihče od niju nima prevelike treme pred sobotno poroko, ne nazadnje vesta, kaj pričakovati, za oba bo to namreč že drugi zakon.

Mnogi okoljevarstveniki, nasprotniki kapitalizma in prebivalci Benetk poroki sicer nasprotujejo, organizirali so že nekaj protestov, ki naj bi jih v dneh pred poroko še stopnjevali in obljubljajo, da bodo s transparenti preplavili beneške ulice tudi na dan poroke.

Milijarder je strašno užival. FOTO: Sanjin Strukic/pixsell

Praznovali so rojstni dan njenega sina. FOTO: Sanjin Strukic/pixsell