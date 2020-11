Tajski kralj ni v roku izdelal srednje šole

REUTERS Lani se je znova poročil. FOTO: REUTERS

Za poveljnika imenoval psa

Tajcem se je zameril, ko se je začel v javnosti pojavljati v povsem neprimernih opravah, denimo kratkih majicah, ki so razkrivale njegov trebuh ter obilico lažnih tetovaž. Nato je za poveljnika letalskih sil imenoval svojega psa Fufuja, se odrekel večini otrok in eni od žena, vedno znova pa si omišlja tudi nove konkubine, ki jih postavlja na visoke položaje.

REUTERS Tajci na ulicah zahtevajo reformo monarhije. FOTO: Jorge Silva/Reuters

Vadžiralongkorn, kot kaže, ni bil od nekdaj takšen razsipniški narcis, kot ga radi opisujejo, prav nasprotno.

Tajski kraljje med rojaki izjemno nepriljubljen. Zaradi čudaškega obnašanja in nenadzorovanega zapravljanja ga Tajci niso marali že, ko je bil še princ. V nasprotju z njegovim očetom, ki so ga oboževali. Že zato je imel težko nalogo, ko je po očetovi smrti zasedel prestol, a tudi takrat se ni niti malo trudil, da bi spremenil navade ter se ljudem prikupil.Nedavno so zaradi njegove odločitve, da se med pandemijo umakne v Nemčijo, izbruhnili celo protesti. Ljudi ni več strah, da bi jih zaradi kritiziranja vladarja doletela zaporna kazen, kljub temu zahtevajo reformo monarhije in druge spremembe.A Vadžiralongkorn, kot kaže, ni bil od nekdaj takšen razsipniški narcis, kot ga radi opisujejo, prav nasprotno, ko je kot najstnik v Avstraliji obiskoval vojaško akademijo, naj bi bil pravo nasprotje človeka, ki ga Tajci tako prezirajo. »Bil je običajen dečko, klicali smo ga, in z ničimer ni dal slutiti, da je modre krvi, pravzaprav bodoči kralj. Naredil je vse, kar se je od njega zahtevalo, nihče ga ni obravnaval drugače kot druge, kar je bilo čudovito,« se spominja, ki je bil v 70. letih prejšnjega stoletja Vadžiralongkornov mentor na akademiji Duntroon v Canberri.»Zasebno je zelo tih, zadržan ter zelo vljuden in spoštljiv. No, takšen je bil, ko smo ga poznali, a prepričan sem, da je za štirimi stenami takšen tudi ostal. Ne morem si predstavljati, da bi se tako zelo spremenil, morda sta ta njegova vzvišenost in bizarno obnašanje le igra za javnost,« je še dodal Stone. Princ Maha je v Avstralijo prišel že leta 1970, ko se je vpisal v kraljevo šolo v Sydneyju, dve leti pozneje je začel obiskovati vojaško akademijo, kjer se je izobraževal še tri leta. Do nedavnega tajni dokumenti pa razkrivajo, da mu v šoli ni šlo gladko.Tako so morali za eno leto prestaviti njegov vpis v Duntroon, saj ni v rednem roku izdelal srednje šole. Ta podatek so seveda skrbno skrili, češ da ga ne želijo osramotiti pred rojaki. Preden se je leta 1976 vrnil domov, je eno leto preživel v Perthu z vojaškimi piloti, kaj natanko je tam počel, ni znano.