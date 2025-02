Tajči pokazala sestro: zanimivo, tudi ona je spremenila ime

Tatjana Cameron - Tajči je v medijih večkrat delila svojo zgodbo in na družbenih medijih rada objavlja fotografije svojih sinov, le redko pa pokaže mlajšo sestro Sanjo Matejaš, a tokrat je naredila izjemo.

Sanja, ki si je ime spremenila v Sanya Mateyas, je prav tako pevka, živi v Ameriki in pogosto nastopa s sestro.

Ob zadnji priložnosti sta za nastop oblekli šestinsko narodno nošo. Šestinska narodna noša je tradicionalna noša iz kraja Šestine, ki je danes del Zagreba.

Gre za eno najprepoznavnejših in najbolj značilnih hrvaških narodnih noš, ki se pogosto uporablja pri folklornih prireditvah in kulturnih dogodkih.

»S sestro Sanyo v nastope radi vključujeva tradicionalne hrvaške pesmi. Tokrat sva to nadgradili s prekrasnimi šestinskimi narodnimi nošami,« je ob posnetku zapisala Tajči, njeni sledilci pa so objavo zasuli s pozitivnimi komentarji v smislu, da sta sestri čudoviti, da sta si zelo podobni in videti kot dvojčici.

Sanja se sicer ukvarja tudi z igralstvom. Nastopila je v Disneyjevem filmu Holes ter v več serijah, med drugim Kralj Queensa in Dnevi našega življenja.

Poleg tega je ustanovila losangeleško rock skupino Duda Did It, piše showbuzz.hr.

Več o Tajči in njeno zgodbi si lahko ogledate v našem podkastu ŠOKkast, kjer je razkrila marsikaj o sebi in svojem življenju: