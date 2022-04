Ta zvezdnik se rad dotika soigralk (FOTO)

V nemilosti Hollywooda se je zaradi neprimernega vedenja do nežnejšega spola zdaj znašla še ena igralska ikona. Pred dnevi je odjeknila vest, da se snemanje filma Being mortal (Biti smrtnik) začasno ustavlja, vsaj dokler notranja preiskava ne pokaže, ali je v pritožbah zoper glavnega igralca Billa Murrayja kaj resnice. Podrobnosti obtožb so tedaj ostale skrite, zdaj pa je privrelo na plan, da zvezdniku k ženskam prerade uhajajo tako oči kot roke.

Med snemanjem What about Bob? (Kaj bomo z Bobom?) so morali varnostniki fizično ločevati Murrayja in Richarda Dreyfussa.

"Prerad se jih dotika," je razkril vir in dodal, da Murrayjevo sicer neželeno dotikanje ni spolno obarvano, prej šaljivo, a je bilo to dovolj, da so se nekatere sodelavke ob njem začele počutiti nelagodno.

Ni dobil prostega dne

Oskarjevski nominiranec ni vselej idealen soigralec. Tako so nakazale že pritožbe Lucy Liu, ki se je med snemanjem Charliejevih angelčkov pred skoraj dvema desetletjema precej srdito sprla z njim, ker naj bi jo obkladal z žaljivkami.

"Marsikaj, kar mi je rekel, je bilo povsem nesprejemljivo in neopravičljivo. A tega nisem tiho požrla, postavila sem se zase," je dejala igralka, čeprav ni natančneje razčlenila, s kakšnimi izrazi naj bi jo zvezdnik obmetaval. Da se za fasado izjemnega igralca, o čemer ne nazadnje pričajo številna priznanja, skriva slab kolega, pa je v luči najnovejšega incidenta izpostavil tudi Ben Dreyfuss, sin igralskega veterana Richarda Dreyfussa, ki se je spomnil Murrayjevega histeričnega zloma na snemanju filma What About Bob? iz leta 1991, ko so bili pri filmskem studiu prisiljeni najeti celo varnostnike, ki so, ko je bilo treba, fizično ločili Billa in Richarda.

Spogledljivi zvezdnik naj bi prekoračil mejo. FOTO: Mike Blake/Reuters

"Zmešalo se mu je, ker mu producentka ni odobrila dodatnega prostega dne," je še ponazoril, kako malo je treba, da zvezdnik izgubi živce. Zdaj se je igralska ekipa vnovič obregnila ob njegov značaj, čeprav ne zaradi nasilnih izbruhov, ampak zaradi neprimernega dotikanja soigralk.

Produkcijska hiša za prihajajočim filmom Being mortal, pod katerega se je kot scenarist in režiser podpisal Aziz Ansari, je zaradi pritožb zoper Murrayja produkcijo sprva začasno zaustavila, to pa so že podaljšali na nedoločen čas, menda samski Murray pa je v središču preiskave. "Bill se na snemanjih zelo rad dotika žensk. Ne po intimnih predelih, rad pa kakšno povleče za čop, se dotakne las, jo objame okoli ramen – a vselej na šaljiv način. Sicer ga imajo vsi radi, a ta linija je zelo tanka. Ne počne ničesar nezakonitega, a nekaterim ženskam se je zazdelo, da je prekoračil mejo, in so se ob njem počutile neprijetno," je dejal vir.

Dvakrat ločeni igralec naj bi bil trenutno samski.

Še drugi pa je dodal, da zvezdnik obožuje ženske in se rad spogleduje. "Uživa v poeziji in romancah, vedno se spogleduje, a je vse zamaskirano v komedijo. Ni povsem jasno, ali je prestopil mejo."