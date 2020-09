Ta zvezdnik je že 16 let trezen

Odrešen je mučnih mačkov

Iskrenost je temelj vsakega odnosa, pravita priljubljena zakonca. FOTO: Reuters

Nesreča z motorjem

Spet je odletel z motorja, a še ne bo odnehal. FOTO: Instagram

Tudi ko se izvijemo iz primeža alkoholne omame, odvisnost vedno ostane del življenja, podučuje, ki je v minulih dneh proslavil pomemben mejnik: šestnajst let treznosti! Če ne bi usodnega septembrskega dne naredil križa čez pijačo in druge oblike opojnosti, bi bilo njegovo življenje povsem drugačno, je prepričan igralec. O uspešni karieri bi lahko le sanjal, tako tudi o čudoviti ženi in hčerkah, ki so danes središče njegovega vesolja.Koliko truda je treba vložiti v zdravljenje odvisnosti in ohranjanje treznosti v svetu, ki tolažbo pogosto išče prav v omami, se zelo dobro zaveda, Daxova boljša polovica, ki je možu ob pomembnem mejniku iskreno čestitala in se mu obenem zahvalila, da je svoje življenje posvetil dragoceni borbi, po zaslugi katere zdaj lahko uživajo v družinski sreči. Pogumnemu očku sta se poklonili tudi sedemletnain petletna, na 45-letnega Daxa pa niso pozabili niti številni drugi zvezdniki, ki so mu čestitali prek instagrama.Priljubljeni igralski par veliko časa namenja ozaveščanju o pasteh zlorabe alkohola, pri tem pa nikoli ne obsojata tistih, ki zmorejo piti zmerno in se občasno nagradijo s kakšnim kozarčkom več: iskreni pogovori, zaupanje in odkrito spopadanje s težavami so po njunih izkušnjah tisti, ki zmorejo tlakovati pot do poglobljenih in trajnih odnosov. »Pogosto se odpravimo na dopust s tremi drugimi družinami. Tako imamo družbo starši in tudi otroci. Večeri so včasih zame nekoliko mučni, takrat si zaželim, da v mojem življenju ne bi bilo te ovire, tega izogibanja alkoholu, kajti takrat se večina odraslih odklopi ob kakšnem kozarčku, kdaj tudi kakšnem preveč. Do mene so vedno uvidevni in me sprašujejo, ali me moti, če v moji družbi pijejo alkohol, na kar vedno odvrnem, češ, jaz si pijače nisem zaslužil, vi pa ste si jo, zato uživajte! Vendar nagrada za moj trud sledi zjutraj: takrat so vsi zmačkani in nejevoljni, otroško vpitje jih spravlja ob živce, jaz pa sem poln energije in dobrovoljen ter vesel, da ne nosim njihovega bremena,« je nedavno zaupal Dax.Njegova pet let mlajša Kristen si sicer ob redkih priložnostih privošči kozarec vina, obenem pa opozarja na vse več staršev, ki si z alkoholom lajšajo stres in utrujenost ob vzgoji otrok: »Ne vem, zakaj se morajo skrivati za pijačo: vzgoja otrok je zahtevna in življenje je stresno. Tako pač je, in ko si odrasel, ti mora biti to povsem samoumevno. Nihče ne pričakuje, da boš starševske izzive opravil z levo roko. Težko je in tako mora biti. Zato nam ne sme biti nerodno priznati, da potrebujemo predah, odklop. Zame je to večer v dvoje z možem. Kozarec vina ali mamin sokec, kot mu mnogi pravijo šaljivo, pa zame ni noben hec.« Za Daxa pa je prava sprostitev tudi divja vožnja z motorjem: navdušeni dirkač je resnično neustrašen, kljub pogostim padcem in poškodbam namreč ne odneha. Svojemu jeklenemu konjičku se ne bo odpovedal niti po operaciji ključnice in štirih zlomljenih rebrih: pred štirinajstimi dnevi je namreč zaradi prehitre vožnje in nebrzdanega zaviranja na urejenem dirkališču odletel s svojega motorja in se hudo poškodoval, zdravniško pomoč pa je najprej junaško zavrnil. Dan pozneje so bile bolečine tako hude, da je vendarle klonil pod ženinim pritiskom.Priljubljena zakonca, ki sta zaljubljena od leta 2007, šest let pozneje pa sta dahnila še usodni da, z javnostjo pogosto delita tudi družinske prigode in utrinke iz vsakdanjika v hiši, v kateri je vedno pestro in zabavno, povesta: s hčerkama se vedno pogovarjata povsem iskreno, brutalno iskreno, kot rada poudarjata, in jima odkrito odgovarjata na vsa vprašanja, ki pri mnogih starših sicer povzročajo zadrego. Spolnost, smrt, bolezni, strahovi itn. pri njih doma niso nobena tabu tema.