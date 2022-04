Ta zvezdnik je na Havajih nezaželen: dobroto je povrnil z napadom

Zvezdniški status gor ali dol, zaradi zvenečega imena si pač ne moreš privoščiti vsega. To v teh dneh počasi spoznava igralec Ezra Miller, ki se že najmanj en mesec zadržuje na Havajih in so se čezenj domačini v le treh tednih in pol pritožili policiji najmanj desetkrat.

V Ligi pravičnih smo ga spoznali kot Flasha, a v resničnosti ja daleč od superjunaka. FOTO: Press

Še več, zaradi izbruha in nadlegovanja gostov v karaoke baru si je prislužil tudi aretacijo, kar je le dan pozneje okronal še z nalogom za prepoved približevanja, za kar je zaprosil par, pri katerem je Ezra stanoval.

Zvezdnik, ki se ga verjetno najbolj spomnimo kot Flasha iz Lige pravičnih in fantazijske filmske franšize Magične živali, ima kljub šele 29 letom za sabo že desetletno zgodovino nesoglasij z oblastmi. Policija ga je namreč že junija 2011, ko je komaj prešel mejo polnoletnosti, zalotila z 20 grami marihuane.

A čeprav se je tedaj najhujšim obtožbam ognil ter se izmazal s krcem po prstih in 500-evrsko globo, je nato predlani spet polnil tabloidne naslovnice, ko mu je na Islandiji menda zaradi preveč vsiljivih oboževalcev prekipelo in se je spravil nad neznanko in jo začel daviti. Tudi tedaj sankcije niso sledile, govorilo se je celo, da je bil posnetek njegovega nasilnega izbruha zrežiran. Toda ta izgovor mu zdaj ne bo več prišel prav, v kratkem obdobju se je namreč zvrstilo preveč pritožb, ki so enega izmed epilogov dobile celo z aretacijo.

Žalil na karaokah

Snemal je ljudi na bencinski črpalki. Se pričkal z neznanci. Kljub prigovarjanju se ni želel odmakniti s pločnika pred restavracijo, čeprav je tako blokiral vhod. Začelo se je s takšnimi in podobnimi incidenti, s katerimi se je zameril domačinom havajskega Velikega otoka, igralčevo nič kaj vzorno vedenje pa se je nato stopnjevalo v karaoke baru, kjer mu je šlo v nos petje 23-letnice.

Zvezdnik je dobroto povrnil z napadom. FOTO: Press

Iz rok ji je izpulil mikrofon in jo začel obkladati z vulgarnostmi, malce pozneje pa se je spravil še nad nič hudega slutečega moškega, ki je mirno igral pikado. Lastnik je sicer večkrat poskušal ohladiti zvezdnikovo razgreto kri, a neuspešno, zato je nazadnje na pomoč poklical policijo. Ta ga je zaradi neprimernega vedenja in nadlegovanja strpala v pripor, od koder je po položeni varščini 450 evrov dan pozneje spet zakorakal na svobodo. Na tej točki pa zgodba dobi pridih ironije, kot si jo je sposobno izmisliti le resnično življenje.

Varščino zanj je namreč položil par, pri katerem je Miller bival, njuna dobrosrčnost pa se jima je že malce pozneje grdo maščevala. Tisto noč, ko je bil Ezra po prenočitvi v priporu spet pod njuno streho, je igralec namreč planil v njuno spalnico. »Pokopal bom tebe in tvojo vlačugarsko ženo!« naj bi se drl nanju, nato pa jima ukradel nekaj osebnih predmetov, med temi denarnico z bančnimi karticami, vozniško dovoljenje in potna lista.

10 pritožb domačinov je nanizal v le dobrih treh tednih.

Zgroženi par je nemudoma zaprosil za začasni nalog za prepoved približevanja, to jima je sodnik tudi odobril, Millerja pa prihodnji teden čaka zaslišanje.