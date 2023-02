Ta zvezdnik ima pasjega dvojnika (FOTO)

Ne le pri nas, tudi drugod po svetu zavetišča za živali pokajo po vseh šivih, zavrženi ljubljenčki v njih čakajo in upajo, da bodo našle ljubečega lastnika. Pasji kosmatinci poskušajo na takšne in drugačne načine pritegniti pozornost in ganiti človeška srca.

Podobnost je očitna, so prepričani v pasjem zavetišču.

»Kot gospod Paul Rudd sem tudi jaz nežen, prijeten fant, kakršnega bi si želeli za svojega soseda, prijatelja ali življenjskega sopotnika,« s temi besedami predstavljajo avstralskega ovčarja, ki je začasni dom našel v pasjem zavetišču mesta Collierville v ameriški zvezni državi Tennessee. Tako so ga – v prvi osebi – opisali v zavetišču, kjer so opazili velikansko podobnost med njihovim kosmatim varovancem in zvezdnikom filma Antman.

In res sta si podobna, celo grimase delata podobne. »Ta pes je usojen Paulu Ruddu, zato smo mu nadeli vzdevek Pawl Ruff,« so zapisali v zavetišču in podčrtali, da je igralčev pasji dvojnik vajen čistoče in hoje na povodcu, z drugimi psi se odlično razume, niti pasje kopeli se ne brani. »Neodvisen je, ljubeč in tih.«

V upanju, da bo zaradi tovrstne (čeprav skrajno ohlapne) povezave s hollywoodskim zvezdnikom hitreje našel novega lastnika, so naredili še kolaž Paulovih in Pawlovih fotografij, s katerimi pride njuna podobnost še bolj do izraza. In očitno je taktika učinkovala. Dovolj je bilo namreč le nekaj medijske odmevnosti, in že so v zavetišče romala povpraševanja za posvojitev, nad prikupnim psom najbolj očarana domačinka Jennifer Roy pa je v strahu, da je kdo ne bi prehitel, odšla v zavetišče in se domov vrnila z novim najboljšim prijateljem.

V zavetišču niso pričakovali, da ga bo posvojil igralec. Tudi ker ta že ima svojega psa.

»Nikoli nismo pričakovali, da ga bo posvojil Rudd, upali pa smo, da ga bo zgodba dosegla. Njega in medije,« so zadovoljni v zavetišču.