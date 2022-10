Ta princesa ne bo običajna študentka: lahko bi jo napadli ali ugrabili

Čeprav sta si hčerki prizadevala omogočiti kar se da običajno študentsko življenje, sta morala priznati poraz: nizozemski kralj Willem-Aleksander in kraljica Maxima sta novinarjem razočarana sporočila, da princesa Amalia zaradi varnostnih razlogov ne bo živela v Amsterdamu, ampak doma, v Haagu.

V kraljevo palačo se je že vrnila, na nenadno odločitev pa naj bi vplivala ocena varnostne službe, ki je menda predvidela možnost ugrabitve ali napada na prestolonaslednico. »Ne bo mogla živeti študentskega življenja kot drugi,« je predstavnikom medijev s solzami v očeh pojasnila kraljica in razkrila, da je za 18-letnico brezskrbno gibanje po ulicah Nizozemske tako rekoč utopija. Varnostne službe so zasledile princesino ime v komunikacijah organiziranega kriminala, kar pomeni, da bi bila lahko tarča katere od združb, v podobno tveganem položaju, a verjetno nekoliko bolj pričakovano, pa se je znašel tudi premier Mark Rutte.

V Amsterdamu je živela v najetem stanovanju.

Amalia študira politologijo, psihologijo, pravo in ekonomijo na univerzi v Amsterdamu, sproščeno študentsko življenje pa je uživala manj kot polovico prvega semestra, ko je menda živela sama v najetem stanovanju. Ali so ukrepi zgolj začasni, ni znano, zaradi varnostnih razmer in preiskave pa podrobnosti o morebitnem tveganju ne razkrivajo. Do nadaljnjega se bo na predavanja vsak dan vozila v 63 kilometrov oddaljeni Amsterdam, so še potrdili.