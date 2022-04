Ta princesa je sama nosila svojo prtljago (FOTO)

Princesa Anne, kraljičina hči in zato med pomembnejšimi člani družine, velja ne le za najbolj delavno, že več let zapored po številu letnih opravkov močno prekaša vse člane, ampak tudi za najbolj prizemljeno.

To je znova dokazala med nedavnim obiskom Avstralije in Papue Nove Gvineje, kamor je ni spremljal niti nihče od osebnih asistentov, kaj šele frizer ali vizažist, kot je to v navadi pri drugih, predvsem mlajših princesah. Še več, ko sta se z možem Timothyjem Laurenceom odpravljala domov, so jo celo opazili, ko je sama nosila prtljago.

Ob tem so mnogi britanski mediji s prstom pokazali na Meghan, ki med kraljevimi sicer ni zdržala dolgo, a je s svojim zvezdniškim obnašanjem pregnala prenekaterega zaposlenega, pred poroko je v jok menda spravila celo Kate.

Tudi njen mož princ Harry se je navzel nekaterih njenih navad, nazadnje je Britance denimo razhudil z zahtevo po dodatnem varovanju ter, ko mu je londonska policija ni uresničila, grožnjo s tožbo zoper notranje ministrstvo. Tudi glede varovanja sta Harry in njegova teta svetlobna leta narazen, princesa denimo kljub temu da so v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja večkrat ustrelili njenega telesnega stražarja, njo pa poskušali ugrabiti, nima osebnih varnostnikov.

Anne je kraljičina edina hči. FOTO: Frank Augstein/Reuters

Te britanska policija namreč zagotovi le vladarju in njegovim neposrednim naslednikom, v tem primeru sta to princa Charles in William, Anne pa je trenutno komaj 12. v vrsti za prestol.