Ta pokojni pevec, igralec in aktivist je bil glas boja za državljanske pravice

Zaradi postopnega srčnega popuščanja je v 97. letu starosti izdihnil Harry Belafonte, legendarni ameriški pevec in igralec, ki pa je kljub bumu, ki ga je s svojo glasbo zanetil v šovbiznisu, morda še največje, najgloblje in najpomembnejše sledi pustil z rušenjem rasnih predsodkov. »Bil si junak vseh nas. Hvala za tvojo glasbo, umetnost, aktivizem ter tvoj boj za pravice,« se mu je med prvimi priklonila Oprah Winfrey. V spominu raperja Ice T-ja bo vedno »več kot pevec, več kot igralec, več kot človek«. Mia Farrow pa je prepričana, da bi bil svet prečudovit, ko bi le živelo več ljudi, kot je bil Belafonte.

Izdal je 30 glasbenih albumov in posnel več kot 40 filmov.

Svojčas je bil najbolj zveneče ime popularne glasbe. Bil je prvi glasbenik, ki mu je uspelo prebiti magično mejo prodanih milijon albumov. Dobil je tri grammyje, tudi zlati gramofon za življenjsko delo, ob teh pa še emmyja in tonyja. Lani je bil sprejet v dvorano slavnih rock'n'rolla in s tem postal njen najstarejši tedaj še živi varovanec. A četudi je domet njegove slave v šovbiznisu skoraj brez primere, sta bila vseeno aktivizem in boj za boljši, lepši ter predvsem pravičnejši jutri tista, ki sta ga vodila skozi življenje. »Veliko ljudi me vpraša, kdaj sem se kot umetnik odločil postati še aktivist. A odgovor je, da sem bil aktivist že veliko prej, preden sem postal umetnik.«

Spada med elito z vsemi štirimi največjimi priznanji zabavne industrije. FOTO: Phil Mccarten/Reuters

Belafonte je bil sin ladijskega kuharja z otoka Martinique in pomočnice z Jamajke, prav te njegove karibske korenine, ki jih je vpel v glasbo, pa so bile tiste, ki so ga izstrelile najvišje na glasbeno nebo. Vsesplošno evforijo je namreč zanetil s hitom Banana Boat Song in svojim tretjim albumom Calypso z močnim pečatom svoje jamajške dediščine. Album se je 1956. zavihtel na vrh Billboardove lestvice in tam kraljeval dolgih 31 tednov, prodal ga je v milijon kopijah ter z njim približal glasbo kalipso svetu.

V svoji dolgi karieri je nanizal kar 30 studijskih albumov, ob tem pa je vzporedno gradil tudi igralsko kariero, čeprav je nad obema prevladala želja, že nuja in poslanstvo, da postane glasen del boja za državljanske pravice. Z Martinom Luthrom Kingom Jr. se je boril za državljanske pravice temnopoltih v ZDA, z Nelsonom Mandelo proti apartheidu v Južni Afriki in kot Unicefov ambasador za otroke na Haitiju in v Sudanu.

Svet je sredi prejšnjega stoletja obnorel z glasbo kalipso. FOTO: Wikipedia

Organiziral je tudi zvezdniški dobrodelni koncert We are the world, izkupiček 63 milijonov dolarjev pa je šel boju proti lakoti. Zaradi svoje predanosti tem pomembnim problematikam je 2014. dobil častnega oskarja za humanitarno delo in človekoljubje in s tem postal del elite, ki se lahko pohvali z vsemi štirimi najpomembnejšimi odličji zabavne industrije – grammyjem, emmyjem, tonyjem in oskarjem.