Ta par morate videti: manekenka in glasbenik rušita vse meje (FOTO)

Okužbe se širijo: zaprta enota vrcta v Sevnici, v Rogaški ostali brez kuharice

Komaj so se šole odprle, že se je začel daljšati seznam tistih, kjer imajo primere okužbe z novim koronavirusom. V četrtek so slabo novico sporočili iz treh izobraževalnih ustanov, danes pa poročajo o novih primerih. Razredi, kjer so potrdili okužbe, praviloma ostajajo doma in pouk nadaljujejo od doma, prostore pa so temeljito