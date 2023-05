Ta 79-letni zvezdnik je postal očka sedmemu otroku

Slavni igralec Robert De Niro je uradno oče sedmih otrok. V pogovoru z ET Canada je 79-letni dobitnik oskarja razkril, da je pozdravil sedmega otroka, medtem ko je razpravljal o starševstvu in svojem najnovejšem filmu About My Father.

»Mislim, pri otrocih se temu ne da izogniti. Ne maram, da moram postavljati zakone in podobne stvari. Toda včasih preprosto nimaš izbire,« je pojasnil. Ko ga je novinar vprašal De Nira o njegovih šestih otrocih, ga je popravil: »Pravzaprav sedmih.«

»Pravkar sem dobil otroka,« je povedal igralec, čeprav ni navedel podrobnosti o najnovejšem družinskem članu ali partnerki.

Dobitnik oskarja ima šest otrok iz prejšnjih zvez

De Niro in njegova prva žena Diahnne Abbott sta starša 51-letne Drene in 46-letnega Raphaela. Leta 1995 je s svojo nekdanjo punco, manekenko in igralko Toukie Smith dobil dvojčka Juliana in 27-letnega Aarona. De Niro ima z bivšo ženo Grace Hightower sina Elliota, 24, in hčerko Helen Grace, 11.