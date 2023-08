Swiftiji skoraj uničili zvezdniško poroko

Poročni dan bi moral biti le v znamenju neskončnega veselja in ljubezni. Moral bi biti eden najintimnejših trenutkov, ki ga zaljubljenca delita z izbrano družbo najbližjih. In nekaj takšnega sta v mislih verjetno imela tudi Jack Antonoff in Margaret Qualley, ki sta si v soboto dahnila usodni da. Zvezdniškima mladoporočencema na ta veseli dan ni moglo nič izbrisati presrečnih nasmehov z obraza, čeprav jima je poročni dan in še pred njim petkovo poročno večerjo močno začinila množica oboževalcev Taylor Swift, ene izmed povabljenih na poroko.

Maja lani sta se zaročila, zdaj sta se poročila. FOTO: Osebni arhiv

Svet je preplavila swiftomanija. Taylor Swift s svetovno turnejo Eras Tour podira rekord za rekordom, za koncertne vstopnice, ki jih je skoraj nemogoče dobiti, so njeni oboževalci pripravljeni odšteti absurdno visoke zneske. Swiftiji – kot sami sebe imenujejo pevkini goreči oboževalci – so pripravljeni narediti vse, da bi vsaj za hip uzrli svojo vzornico in muzo. Očitno jim ni ušlo, da si bo njihova idolka vzela krajši predah, da lahko na poroki nazdravi svojemu dolgoletnemu prijatelju Jacku Antonoffu, s katerim sta v preteklosti že večkrat poklicno sodelovala. Oboževalci so izvohali, da bo Taylor v petek zvečer prišla v preprosto, nič kaj vpadljivo restavracijo na otoku Long Beach v zvezni državi New Jersey, kjer sta ženin in nevesta pripravila slavnostno večerjo na predvečer poroke.

Ulico z restavracijo, v kateri je bila slavnostna večerja, so zavzeli oboževalci Taylor Swift. FOTO: Reuters

2 leti je, odkar sta se zaljubila.

V slavni družbi

Ko je pevska megazvezdnica v družbi nič manj slavnega igralskega parčka Channinga Tatuma in Zoë Kravitz prispela do restavracije, se je tjakaj zgrnila večstoglava množica njenih oboževalcev. »Taylor! Taylor!« so ulico polnili kriki navdušenja. Nekateri so bili celo tako neuvidevni, da so z nosovi pritiskali ob okna restavracije in trkali po šipah. Posredovati je morala policija, da je umirila oboževalce.

Taylor je imela na poroki menda kar 15-minutno zdravico mlademu paru.

Zunanji opazovalec bi mislil, da je bil petkov večer v znamenju Taylor. A v resnici se je tedaj že začelo poročno slavje Jacka in Margaret, ki je vrhunec doživelo v soboto s poročnim obredom. Ko sta zaljubljenca, ki sta se zaročila lani maja, izgovorila besede večne ljubezni, zvestobe in predanosti, so jima ob strani stali zvezdniški prijatelji Taylor, Zoë, Channing, pevka Lana del Ray, igralka in manekenka Cara Delevingne, igralca Alex Wolff in Blake Lively, manjkala ni niti nevestina mama Andie MacDowell.

Med povabljenimi je bila tudi Margaretina prijateljica Cara Delevingne. FOTO: Osebni arhiv

Poročno dogajanje je zavito v tančico skrivnosti, a menda sta mladoporočenca zaplesala svoj prvi ples kot mož in žena ob prepevanju Lane del Rey. Seveda v ritmu njene skladbe Margaret, pod katero se je kot soproducent podpisal kar ženin. Najbolj drzni svatje so se lahko obrnili na umetnika tetovaž, ki je bil na poroki, in s telesno poslikavo ovekovečili ta posebni dan.