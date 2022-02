Svojo hčerko pokazala svetu, menda je ni posvojila

Zaradi divjega temperamenta in izbruhov besa je bila Naomi Campbell svojčas ljubljenka tabloidnih časopisov, ki so z največjim veseljem razgaljali njeno zasebnost, jo analizirali in o njej sodili. In morebiti se je tudi zaradi tega nekdanja supermanekenka že pred leti skrila pred medijskimi žarometi, odločena, da bo njena zasebnost le njena.

To ji je uspelo vrhunsko, saj še lani nihče ni vedel, ali je morda v ljubečem razmerju, kot se tudi nikomur izven njenega najožjega kroga ni sanjalo, da bo postala mati. A maja je odvrgla bombo in radostno oznanila, da je pri 50 letih postala mamica.

Maja lani je odvrgla bombo – postala ja mamica. FOTO: osebni arhiv

»Čudoviti mali blagoslov me je izbral za svojo mamico. Ni je večje ljubezni,« je pokazala nogice svoje dojenčice, za katero so vsi sklepali, da jo je ali posvojila ali dobila s pomočjo nadometne matere. Kako drugače, ko pa o kakšnem nosečniškem trebuščku nikoli ni bilo ne duha ne sluha. A če je Naomi tedaj pustila, da si svet misli svoje, je zdaj, ko je punčka stara devet mesecev, svojo lepotičko prvič pokazala in naravnost, brez okolišenj dejala, da je njena. »Ni bila posvojena. Moj otrok je.«

Otrok iz sanj

Kot se za eno od nekdaj najbolje plačanih manekenk na svetu, zaradi katere je termin supermanekenka nastal, spodobi, je svojo deklico pokazala na prihajajoči naslovnici modne biblije Vogue. A čeprav je tokrat prvič po dolgem času nekoliko odstrla tančico s svojega zasebnega življenja, marsičesa še ni pripravljena deliti s svetom, vključno z dekličinim imenom. Dovolj je, da vemo, da ni posvojena in da je bila odločitev za materinstvo pri 50 letih najboljša odločitev njenega življenja. »Najboljši blagoslov je, najboljša stvar, kar sem jih kdaj storila,« zaradi česar spodbuja prijateljice, čeprav so se kot ona že srečale z abrahamom, naj ne odlašajo in imajo otroke.

»Z njo se spet počutim kot otrok. Spet se igram igrice, ki sem se jih igrala kot deklica, odkrivam, koliko čudovitih igrač je voljo, koliko najrazličnejših punčk, o kakršnih sama v otroštvu niti sanjati nisem znala.« A kot je z njo spet odkrila otroka v sebi, tako je kot svežepečena mamica tudi spoznala, kaj pomeni biti nesebičen. »Na prvem mestu je ona. Vse, kar storim, storim zanjo.«

Pokazala jo je v slogu – na naslovnici revije Vogue. FOTO: Osebni Arhiv

Lepotica že dolgo ni skrivala, da si želi otrok, a ko je padla kocka odločitve, je o tej temi obmolknila. Tudi zaradi tega ji je verjetno uspelo ohranjati hčerkin prihod skrit do njenega rojstva. »Na prste ene roke lahko preštejem, koliko ljudi je vedelo, da prihaja.« Ob tem je še dodala, da je deklica kot otrok iz sanj.

Materinstvo jo je tako navdušilo, da kljub zdaj 51 letom ne izključuje še enega otroka.

»Neverjetno pridna je. Odlično spi, skoraj nikoli ne joka, za svojo starost je menda tudi nadvse dojemljiva. Ravno dobro je odkrila, kako pomahati, kar je noro zabavno. Sicer pa se ogromno smeji in že skoraj govori. Mislim tudi, da bo shodila brez plazenja. Ima že šest zob,« si kljub ljubosumnemu čuvanju zasebnosti ni mogla kaj, da ne bi dojenčici zapela hvalospeva. Na kaj več podrobnosti bomo morali počakati na Naomijino knjigo, v kateri bo popisala svoje izkušnje z materinstvom, obljublja pa tudi, da bo tedaj razkrila hčerkino ime. A do tega dne ne zadržujeta diha, knjige še ni začela pisati.