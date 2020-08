Sveže samska Jen našla uteho pri Bradleyju

Ona naj bi hotela upočasniti

Ljubezenske zveze padajo kot kocke. Nedavno je namreč odjeknilo, da sta roke od ljubezni po dveh letih dvignilain, čeprav sta bila prepričana, da sta sorodni duši. Po devetih letih je v samoizolaciji odklenkalo tudiin, še bolj razgreto pa je bilo na domuin, saj ljubka igralka ni vložila le ločitvenega zahtevka, pač pa zaprosila tudi za sodni nalog prepovedi približevanja. Nadalje je samoizolacija razkrila špranje v odnosu komikain, ki sta malce pred peto obletnico sklenila zakonu spisati epilog, po skoraj četrt stoletja zakonskega življenja pa sta se v teh tednih poslovila tudi glasbeni mogulin njegova. Zdaj pa je korona zahtevala še eno zvezdniško ljubezensko žrtev, saj sta v dneh samoizolacije, ko je imela večina precej več časa za bližnje kot običajno, po ločenih poteh zakorakala šeinPodjetnik John Miller, ki je premoženje ustvaril kot direktor uspešne verige s hitro prehrano Cali Burger, pri kateri slastne hamburgerje pripravljajo roboti, je tisti moški, ki mu je prvemu uspelo osvojiti srce hollywoodske zvezdnice po njeni odmevni ločitvi od oskarjevca. »Srečna je z njim. Z njim se počuti odlično. Še dodaten plus, nikakor ne zanemarljiv, pa je, da je povsem običajen moški brez vsakršnih povezav z zabavno industrijo,« je na začetku lanskega leta, le nekaj mesecev po tem, ko je javnost zaznala njuno romanco, dejal vir. Njegove besede pa so bile skoraj odveč, saj so podobe Jen in Johna, ki so jih lovili paparaci, pripovedovale zgodbo dveh zaljubljencev, ki čustev, ki so ju povsem preplavila, nikakor nista mogla skriti. »Jen izvabi najboljše iz Johna. Verjetno nikoli prej ni bil tako srečen kot z njo. Naposled je v srečnem, zadovoljnem in zdravem razmerju,« pa je prišepnil podjetnikov prijatelj. A če sta prve mesece, kaj to, skoraj dve leti zdaj, dajala vtis noro zaljubljenih najstnikov, se je strast zdaj ohladila. »Nista več skupaj. Ostajata v prijateljskih odnosih in puščata odprte možnosti za prihodnje, a trenutno je med njima konec.«Kje se je zalomilo, ni znano. A menda naj bi bila lepotica tista, ki je želela nekoliko upočasniti. »Nikakršne drame ni bilo. A Jen se je zdelo, da bi bilo dobro ustaviti konje. In je zdaj odlično, vsaj trenutno se ji zdi, da ji najbolj ustreza biti samska,« je povedal vir. Čeprav se je skoraj v trenutku, ko je odjeknil konec zvezdničine dveletne zveze, že začelo šepetati, da se morda obeta nova zvezdniška ljubezen. Lepotičko so na plaži namreč ujeli z, s katerim sta že dolgo le prijatelja, a je hkrati kemija med njima neizpodbitna, zdaj pa sta naposled oba tudi samska.Ni prvič, da so zakrožile spekulacije, ali med Jennifer in Bradleyjem morda niso vzniknila romantična čustva. A čeprav tega nikoli nista potrdila, ni bilo le enkrat, da je Garnerjeva svojemu nadvse čednemu prijatelju pela hvalospeve. »Od nekdaj nisi le čeden, si tudi čudežen. Pri meni, za mojo mizo, si vedno dobrodošel,« je dejala pred dvema letoma, ko je razkrila, da ga občasno povabi na večerjo ter da je v Bradleyju nekaj, zaradi česar ga preprosto moraš imeti rad. Nima pa ga le rada, očitno mu tudi zaupa, saj je prav on ta, pri katerem je po razhodu z Millerjem poiskala uteho. A čeprav je to pomenilo, da sta se na plaži zabavala z igralčevo hčerko, ki se mu je rodila v zakonu z, so bili videti kot srečna družinica s starši, ki se imajo radi. Zato ni čudno, da so se jeziki spet začeli vrteti.