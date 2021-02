Svetovni zvezdnik za Slovenske novice: Bil sem na obisku pri sinu in na lepem - bum

Da koronavirus ne izbira, je zdaj že jasno. Okužimo se lahko kjerkoli in kadarkoli. O svoji izkušnji je za Slovenske novice spregovoril sloviti igralec Modra laguna in megauspešne televizijske serije Dallas, Christopher Atkins. Pravi, da ima zadnje leto občutek, kot bi skoraj živel v znanstvenofantastičnem filmu. »Najbolj me plaši, da je glede virusa še vedno več vprašanj kot odgovorov in znanega. Zelo čudni časi so in nihče ne ve, kam, kdaj in kako bo vse skupaj vodilo.«



Potem ko je dvakrat pristal v karanteni, ga je še vedno strah kaj bo. Je pa našel novo strast. Iz nenavadnih in zanimivih oblik delov dreves, vej, štorov izdeluje različne predmete. Svečnike, stojala, skulpture, svetilke, ure, okrasne in uporabne predmete. Vsak kos lesa, ki ga najde in prinese domov, potrebuje čas za očiščenje, sušenje, zamisel za obliko in namen ter izdelavo. Marsikaterega ustvarja tudi po teden dni ali celo več tednov.

