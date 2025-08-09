Vzpon: od begunca in plesanja v nočnih klubih do svetovne slave

Hollywoodski igralec Pedro Pascal, rojen sredi političnega kaosa v Čilu, je z družino pred diktaturo pribežal v Združene države Amerike, odraščal v Teksasu in Kaliforniji, preživel mladost polno negotovosti, danes pa je pri, 50-ih letih, eden najbolj iskanih igralcev, znan tudi po zvestobi svojim najbližjim in boju za pravice transspolnih oseb, piše Gloria.hr.

»Če ne uspem do 29. leta, bom pustil ta posel,« si je na začetku kariere dejal Pedro. Sedaj priznava, da je to mejo večkrat premaknil. In prav je tako. Čeprav do 29. ni postal zvezda, je pri petdesetih eden najbolj priljubljenih hollywoodskih igralcev.

Lani je igral v filmu Gladiator II, letos pa smo ga že gledali v drugi sezoni uspešne serije The Last of Us, v romantični komediji Sanjski zmenek z Dakoto Johnson ter v sodobnem vesternu Eddington ob Joaquinuu Phoenixu.

To še ni vse: nastopa v filmu Fantastični štirje: Prvi koraki, v Vojnah zvezd: Mandalorian in Grogu ter v filmu Maščevalci: Sodni dan.

Čeprav mu Hollywood leži pred nogami, se Pedro še vedno ne obnaša kot velika zvezda.

Težko otroštvo

»Leta sem trpel zaradi tesnobnosti in negotovosti,« je priznal v enem od intervjujev. Morda tudi zaradi težkega otroštva. José Pedro Balmaceda Pascal se je rodil v Santiagu v Čilu. Njegova starša sta študirala medicino: mati Verónica Pascal Ureta je postala otroška psihologinja, oče José Balmaceda Riera specialist za zdravljenje neplodnosti.

Politično se nista udejstvovala, a po vojaškem udaru Augusta Pinocheta 11. septembra 1973 in razglasitvi diktature sta bila zaradi pomoči ranjenemu uporniku razglašena za državna sovražnika.

Z družino sta morala zbežati in se več mesecev skrivati. Kasneje sta dobila azil na venezuelskem veleposlaništvu, nato sta se kot politična prebežnika najprej preselila na Dansko in od tam v Združene države. Sprva v San Antonio (Teksas) ter na koncu v Kalifornijo.

Pot v igro in zvezde

V Kaliforniji je Pedro obiskoval gledališko šolo, kasneje pa študiral na Univerzi v New Yorku. Po diplomi se je brez družinske opore in denarja znašel v New Yorku.

Nekaj časa je delal kot natakar, celo kot plesalec v nočnih klubih. Prijateljica in igralka Sarah Paulson mu je večkrat pomagala z denarjem za hrano.

Prve manjše vloge je dobil konec 90. let v serijah, kot so Zakon in red, Buffy, izganjalka vampirjev in Newyorška policija. Leta 2014 je zaslovel z vlogo Oberyna Martella v Igri prestolov, ki ga je v eni sami sezoni izstrelila v zvezde.

Sledile so vloge v seriji Narcos, v filmih Veliki zid (z Mattom Damonom), Pravičnik 2 (z Denzelom Washingtonom), v seriji The Last of Us in mnogih drugih.

Družina in boj za pravice

Pedro je izjemno predan družini. Njegova sestra Javiera je televizijska producentka, brat Nicolás otroški nevrolog, mlajši brat Lucas pa je danes transspolna ženska z imenom Lux Pascal, znana igralka v Čilu.

Zvezdnik jo javno in zavzeto podpira, zaradi česar je večkrat spregovoril tudi o pravicah transspolnih oseb. Med drugim je J.K. Rowling, ker je podprla zakon, ki žensko definira po biološkem spolu, označil za zlobnico.

Aktiven je glede drugih družbenih vprašanj: podpira Ukrajino, kritizira nasilje v Gazi, zavzema se za pravice vseh obrobnih skupin.

Zasebno življenje

Zasebnega življenja ne razkriva javnosti. V preteklosti je bil v dolgoletni zvezi z igralko Mario Dizzio, govorilo se je o romancah z Leno Headey (Igra prestolov) in Robin Tunney (Mentalist), a o tem ostaja diskreten.

Živi v Los Angelesu, blizu avenije Melrose. Veliko časa preživi s prijatelji, kot sta Sarah Paulson in Oscar Isaac, ter še naprej gradi kariero in ostaja zvest svojim koreninam, družini ter vrednotam.