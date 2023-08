Svet slavnih žaluje: poslovil se je legendarni voditelj

Karizmatični dolgoletni voditelj ameriške oddaje The Price Is Right Bob Barker je umrl pri 99 letih, je v soboto potrdil njegov publicist in dodal, da je Barker umrl naravne smrti na svojem domu Barker je v svoji 60-letni radijski in televizijski karieri prejel 19 emmyjev, bil pa je tudi ugleden aktivist za pravice živali.

Barker, rojen 12. decembra 1923 v Darringtonu v zvezni državi Washington, je odraščal v indijanskem rezervatu v Južni Dakoti. Leta 1943, med drugo svetovno vojno, se je pridružil rezervistom ameriške mornarice, preden je začel svojo kariero na radiu.

V svoji 60-letni radijski in televizijski karieri je prejel 19 emmyjev. Oddajo The Price is Right je vodil od leta 1972, ko je bil v Beli hiši še Richard Nixon, pa vse do leta 2007.

20 let je vodil tekmovanje za miss ZDA ter nastopil v manjših vlogah v več filmih in televizijskih oddajah, med drugim v Varuški, Gilmore igra golf ter Drzni in lepi.

Bil je ugleden aktivist za pravice živali in nekoč doniral pet milijonov dolarjev organizaciji Sea Shepherd, ki se bori proti kitolovu. Organizacija pa je po njem poimenovala eno od svojih plovil.