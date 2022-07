Svet v šoku: je Michael Jackson vstal od mrtvih? (VIDEO)

Po spletu je zaokrožil posnetek, na katerem Brandon Conway odpoje uspešnico kralja popa Michaela Jacksona The Way You Make Me Feel. Njegova izvedba pesmi je tako navdušila občinstvo, da je takoj postala velika uspešnica.

Komentarji so polni pohval za talentiranega pevca, pri katerem so opazili, da ima glas, kot da bi ga nasledil od samega kralja popa.