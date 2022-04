Ingrid Seward, urednica britanske revije, ki v glavnem piše o dogodkih, v katere so vpleteni kraljevi, je prepričana, da bo Camilla, ko bo postala kraljica, to vlogo opravljala odlično in predvsem veliko bolje, kot bi jo princesa Diana, če bi bila še živa in prestolonaslednikova žena. »Svet ne potrebuje še ene glamurozne Diane, v nasprotju z njo Camilla ne sili v ospredje, z nogama stoji trdno na tleh, in ko jo spoznaš v živo, je izjemno šarmantna. Poleg tega iskreno podpira moža, kar je ena najpomembnejših odlik partnerjev vladarjev,« pravi Sewardova, ki je v zadnjih letih opazila, da so tudi Britanci vzljubili vojvodinjo Cornwalsko. »Zdaj mora prepričati le še Američane, kar bo težko. Na oni strani Atlantika so še vedno zaljubljeni v Diano in Camilli niso pripravljeni dati priložnosti. Če bi ji, bi tudi njim prirasla k srcu,« je prepričana urednica, ki je med vsemi razlikami med ženskama izpostavila bistveno podobnost: »Obe sta sočutni, čustveni, dobrodelni in resnično jima je mar za ljudi in področja, ki jih podpirata.«

Obisk ukrajinske katedrale v Londonu jo je močno pretresel. FOTO: Toby Melville/Reuters

To je bilo očitno v začetku marca, ko sta princ Charles in Camilla v Londonu obiskala ukrajinsko katoliško katedralo, kjer sta se srečala tudi z ukrajinskim veleposlanikom in njegovo ženo. Ob vsem trpljenju Ukrajincev si Camilla ni mogla kaj, da je ne bi premagala čustva. Očividci so pozneje dejali, da je vojvodinja jokala skoraj ves čas, ko se je o humanitarni katastrofi pogovarjala s predstavniki ukrajinske skupnosti v Veliki Britaniji. Njeno mehko in sočutno plat je pred leti spoznal tudi novinar Duncan Larcombe, ki je pisal o britanskih vojakih, ki so se vrnili iz Afganistana.

Bala se je nasprotovanja Camilla je pred 17 leti naposled dočakala poroko z ljubeznijo svojega življenja, a namesto da bi uživala v sreči, jo je bilo menda zelo strah, da se dogodka nihče ne bi udeležil, ali še huje, da bi poroko spremljali protesti. Zavedala se je namreč, da so jo mnogi Britanci še vedno krivili za razpad zakona med Charlesom in Diano. »Tudi sama sem se bala, da bodo ulice prazne, a nekaj ur pred poroko so se začeli zbirati ljudje, ne da bi protestirali, ampak da bi jima zaželeli srečo. Po toliko desetletjih sta končno dočakala svojo pravljico in ljudje so jima privoščili,« se spominja Carole Malone, ki je takrat poročala o poroki.

»Vojvodinja Cornwalska je pokroviteljica bataljona, ki je takrat v Afganistanu izgubil 30 vojakov. Camilla je vsem 30 ubitim vojakom in njihovim družinam lastnoročno napisala pisma, tega ji ne bi bilo treba storiti, zato me je gesta še toliko bolj presunila. O tem se nikoli ni govorilo, nikjer ni bilo objavljeno, izvedel sem povsem naključno. Takšna oseba je. Dela dobro, da nekomu pomaga, ne za publiciteto,« je dejal Larcombe, ki je enako kot Sewardova prepričan, da bo Camilla nekoč odlična kraljica.