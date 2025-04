Svet mode pretresen ob smrti mlade manekenke (27), ki se je dolga leta borila s hudo boleznijo

Iz modnega sveta prihajajo žalostne novice o smrti avstralske manekenke hrvaškega rodu Lucy Marković (27). Novico so prvi povzeli avstralski mediji, potrjena pa je bila tudi na njenem uradnem profilu na Instagramu, kjer je bilo objavljeno, da je izgubila dolgoletno bitko s hudo boleznijo.

Uspešna kariera na svetovnih modnih brveh

Lucy Marković je bila znan obraz avstralske in svetovne modne scene. Sodelovala je s priznano modno agencijo Elite NYC, bila je model za Versace, hkrati pa je delala tudi na kampanjah za modno oblikovalko Victorio Beckham. Javnost jo je spoznala tudi skozi televizijski šov Australia’s Next Top Model, kjer je s svojim videzom in karizmo pustila močan vtis.

Pogumna borba z redko boleznijo

Že vrsto let se je borila z izjemno težko boleznijo – arteriovensko malformacijo (AVM), redko prirojeno nepravilnost krvnih žil v možganih, ki lahko resno ogrozi možganske funkcije. Kljub resnim zdravstvenim zapletom je ostajala dejavna v modnem svetu in postala simbol poguma in vztrajnosti.

Ganljivo slovo družine

Svojci so se od Lucy poslovili z ganljivim sporočilom:

»Dragi prijatelji in družina, žal vam moramo sporočiti, da je Lucy preminila. Odšla je v miru. Ob njej sva bili jaz, njena mama, in moja mama. V teh trenutkih vas prosimo za razumevanje in zasebnost. Naj Lucy počiva v miru.«

Smrt Lucy Marković pomeni veliko izgubo za svet mode in za vse, ki so jo poznali kot borbeno in navdihujočo osebo. Njena zgodba bo ostala zapisana kot opomin na krhkost življenja in moč človeškega duha.