Svet glasbe žaluje: umrl je znameniti glasbenik

Kot poroča AFP, je umrl Jerry Lee Lewis.

Poslovil se je v 88. letu starosti, bil pa je eden od prvih velikanov rock'n'rolla, poročajo tuji mediji.

Novica je sicer pretresla ljubitelje glasbe le dan po tem, ko je o njegovi smrti poročal ameriški TMZ, a se je izkazalo, da je Lewis (še) živ.

Jerry Lee Lewis je bil pevec, tekstopisec in pianist. Z vzdevkom Morilec so ga opisali kot prvega velikega divjega človeka rokenrola in enega najvplivnejših pianistov 20. stoletja.

Svoje prve posnetke je posnel leta 1956 pri založbi Sun Records v Memphisu.

Leta 1957 je z uspešnico Whole Lotta Shakin' Goin' On zaslovel po vsem svetu. Temu je sledila Great Balls of Fire in nato škandal, ko je se je poročil z 13-letno sestrično. Leta 1968 je Lewis naredil prehod v country glasbo in dosegel uspeh s pesmimi, kot je Another Place, Another Time, kar je ponovno zagnalo njegovo kariero in v poznih šestdesetih in sedemdesetih letih prejšnjega stoletja je redno zasedal vrhove lestvic.