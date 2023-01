Svet glasbe žaluje: umrl je legendarni pevec

Pri 81 letih je umrl Barrett Strong, ki je pel prvo uspešnico diskografske hiše Motown iz Detroita Money (That's What I Want). Sodeloval je tudi pri klasikah zasedbe The Temptations in Marvina Gayea. Leta 1972 je osvojil grammyja za najboljšo rhythm & blues skladbo Papa Was A Rollin' Stone, ki so jo izvajali The Temptations.

»Z veliko žalostjo delimo slovo legendarnega pevca in tekstopisca Barreta Stronga,« je v nedeljo na Twitterju sporočil muzej Motown iz Detroita.

Strong je pri nagrajeni skladbi Papa Was A Rollin' Stone sodeloval s producentom Motown Records Normanom Whitfieldom. Z njim je sodeloval še pri nekaterih največjih uspešnicah Motowna, kot so I Heard It Through the Grapevine, ki je zaslovela z zasedbo Marvin Gaye and Gladys Knight and the Pips, Where I Lay My Hat (That's My Home) Edwina Starra in Just My Imagination (Running Away with Me) skupine The Temptations.

Rodil se je leta 1941 v Misisipiju in odraščal v Detroitu. Njegov eterični glas je opazil pevec Jackie Wilson, ki ga je predstavil ustanovitelju Motowna Berryju Gordyju, so pojasnili v muzeju.

Prvi singl Let's Rock je Strong izdal leta 1959 pri njegovi založbi Tamla Records, kasneje istega leta pa je napisal pesem Money, ki je dosegla drugo mesto na ameriški r&b lestvici in 23. mesto na Billboardovi lestvici najboljših sto. Revija Rolling Stone jo je uvrstila med 500 največjih pesmi vseh časov.

Strong je leta 1972 zapustil Motown ter v 70. in 80. letih svojo glasbo izdajal pri založbah Epic, Capitol in drugih.

Revija Billboard je poročala, da je Strong umrl v nedeljo v Detroitu, ni pa navedla vzroka smrti.