Svet čaka na odgovor slavnega pevca: Prosim ... Želim, da je to moj prvi in ​​zadnji poljub v življenju

Lani je mama Eden Lewis (17) organizirala maturantsko zabavo za svojo hčerko, ki boleha za najhujšo obliko kostnega raka. Zdravniki namreč najstnici napovedujejo le še nekaj mesecev življenja, njena mama se trudi, da bi čas, ki ji je ostal, čim lepše preživela. Na začetku junija 2022 so zdravniki družini Lewis povedali, da je rak njihove hčerke začel agresivno rasti. Po pregledu pri specialistih je bila najhujša novica žal potrjena, Eden nima več veliko časa.

»Mislili smo, da so bolečine, ki so se pojavile med zaprtjem zaradi epidemije, posledica prekomernega počitka, ker Eden ni bila tako aktivna kot običajno. Po pregledu in končni diagnozi kot mati ne morem ničesar narediti,« je lani za Daily Record povedala Tessa Lewis. Kolikor je le lahko, je Eden hodila v šolo in bila s prijatelji, ker pa je bila šibka in se ni mogla premikati, je njena mama organizirala maturantsko zabavo za svojo hčerko in prosila prijatelje iz šole, da ji pomagajo.

In Eden je pred kratkim objavila še eno svojo željo. Nedavno je na facebooku objavila, da bo 21. junija na koncertu britanskega zvezdnika Harryja Stylesa v Cardiffu, in ga prosila, naj ji izpolni željo. Harry Styles je trenutno na turneji s svojim zadnjim albumom Harry's House. »Prvi in ​​zadnji poljub. Stara sem 17 let in imam terminalnega raka. To bi bil moj prvi poljub in morda zadnji objem. Tvoja umirajoča velika oboževalka,« je zapisala. Kmalu po tem, ko je to objavila na facebooku, so oboževalci poskrbeli, da je Harry videl sporočilo, a se še vedno ni odzval.