Svariju ju, da sta premlada: znana igralka se je zaročila pri komaj 19 letih

Včasih so besede povsem odveč. Več kot zgovorno pripoveduje blaženo nasmejan obraz, s katerega se zrcali čista sreča, ta puhti iz vsake telesne pore in sije iz oči, v katerih kotičkih se nabirajo solzice. In ko temu dodamo še bleščeč diamantni prstan, je vse kot na dlani. S takšno zgovorno fotografijo sta Millie Bobby Brown in Jake Bongiovi sporočila, da sta njuno skoraj triletno ljubezen pripravljena okronati s poroko. »Ljubim te že tri poletja, dragi, hočem pa vsa,« je lepa igralka brez uporabe besede zaroka izdala, da bo nevesta. Njen srčni izbranec je enako fotografijo podpisal zgolj z besedicama »za vedno«, ki pa povesta vse.

Igralkini zvezdniški prijatelji in soigralci so pohiteli s čestitkami, nekoliko manj navdušeno pa so novico sprejeli njeni sledilci na družabnih omrežjih, ki so namesto lepih besed kot po tekočem traku delili dvome in svarila, češ da se v nekaj tako resnega in (skoraj) dokončnega, kot je zakon, podajata veliko premlada. Millie jih je februarja namreč dopolnila komaj devetnajst, bodoči ženin ima zgolj leto več. »Premlada si, da bi sprejela tako resno odločitev,« je zapisal eden, drugi se je spraševal, ali je poroka pri tako rosnih letih sploh legalna, tretji ni vedel, ali naj ji čestita ali raje izreče sožalje, četrti pa, da ji sicer ne želi razbliniti mehurčka sreče, na katerem plava, a da »si zasluži normalno najstništvo, da je prehitro odrasla ter da to razmerje tako ali tako ne bo obstalo«. V luči tolikšnega skepticizma torej ni čudno, da je opazka pevke Ariane Grande, da sama »do svojega 20 leta niti iz hiše ni smela«, kot blisk obšla svet.

Zaradi serije Stranger Things je bila že pri 12 letih svetovna zvezdnica. FOTO: Netflix

Mnogi očitno menijo, da je z zaroko pri 19 letih nekoliko preveč pohitela, a, roko na srce, za zvezdnico serije Stranger Things se vse odvija nekoliko hitreje kot za večino njenih vrstnic. V svet filma je stopila že pri osmih letih in štiri leta pozneje zaradi svojega lika Eleven v omenjeni seriji postala eno največjih mladostniških filmskih imen. Ta položaj je še utrdila s filmom Enola Holmes, v katerem ni prevzela le glavne vloge, ampak ga je tudi producirala. Doslej se ji je na računu nabralo že debelih 14 milijonov, zaradi česar bo verjetno morala pomisliti na predporočno pogodbo, saj je njen izvoljenec težak »le« okoli 700 tisočakov, četudi ima neznansko močno zaledje v svojem očetu, prvem glasu rockerske zasedbe Bon Jovi.

Njuna zaročna fotografija pove več kot tisoč besed. FOTO: osebni arhiv

Millie in Jack sta se sicer spoznala tako, kot se spoznavajo današnje mlade generacije: na instagramu. »Sprva sva bila le prijatelja, nato pa – kaj naj rečem,« ni poskušala naslikati romantične pravljice o ljubezni na prvi pogled. Uradno, torej z zaljubljeno fotografijo na instagramu, sta se kot par prvič pokazala šele poleti 2021, na začetku letošnjega leta pa je precej neposredno namignila, da je v njem našla tistega, s katerim se želi postarati. Opisala ga je kot partnerja za vse življenje, zdaj pa sta očitno to pripravljena tudi uradno potrditi in zapisati črno na belem.

Najstniške zvezdniške poroke Na tapeti ni toliko njuna ljubezen kot njuna starost. A vendar mlada zaljubljenca nikakor nista prva zvezdnika, ki sta se za poroko odločila v najstniških letih. Drew Barrymore se je prvič zaročila pri 17 letih, poroko leto kasneje je sicer preklicala, a se je pri 19 zaročila in tudi poročila z drugim. Pri tej starosti je prvič v zakon zakorakala Kim Kardashian. Še prej, pri 18, je bila nevesta Olivia Wilde, pri tej starosti si je poročne zaobljube izmenjal tudi zvezdnik filmov Sam doma Macaulay Culkin. Osemnajstletna nevesta je bila tudi Cher, še eno leto manj pa je imela Demi Moore, ko se je zaobljubila prvemu možu. Milla Jovovich je pred oltar zakorakala že pri 16 letih.