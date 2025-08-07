Suzana razkrila, kaj je Baba Vanga v resnici napovedala Popoviću

Skrivnostne napovedi znamenite Babe Vange naj bi leta in leta spremljale življenje Saše Popovića: od njegove poroke, kariere in vzpona Granda, vse do smrti.

Suzana Jovanović je v svojem prvem velikem intervjuju po moževi smrti odprla srce in razkrila še neznane podrobnosti o njunem življenju, ljubezni, karieri – in tudi o preroštvu, ki je, kot pravi, spremljalo Popovića vse do zadnjega dne.

Za revijo Scandal je prvič povedala, da naj bi bil Saša v stiku z moškim, ki je osebno obiskal legendarno bolgarsko vedeževalko in mu prenesel zelo natančne napovedi o njegovem življenju.

»Nedavno mi je sosed Bane Obradović razlagal, kako je po naključju prišel v stik z nekom, ki je bil pri Babi Vangi. Ta človek naj bi povedal, da prerokinja nikoli ni nikomur razkrila natančnega datuma smrti. Vedno je povedala nekaj let več, tudi če je videla smrt – je raje rekla, da bo nekdo živel do 86. leta, čeprav je vedela, da bo umrl prej. Vse, kar mu je napovedala, se je izpolnilo – poroka, kariera, kako bo pod eno streho združil vse pevce in kolege, Grand produkcija, vse je bilo res. Celo to, da se ne bo poročil pred štiridesetim letom,« je razkrila Suzana.

Nekatere stvari »ve le Bog«

Popovića je močno zanimalo, s kom se bo poročil. Vdova je o tem razkrila: »Večkrat mi je povedal, da je Vango vprašal: 'Kdo bo moja žena? Kako bom vedel, da je prava?' In mu je bilo rečeno: 'Samo vedel boš.' Ko sem ga vprašala, kako je vedel, da sem jaz prava, mi je rekel: 'Ko sem te videl nasmejano, s tvojimi lasmi, nasmehom in prelepimi očmi – takoj sem vedel, da boš ti moja žena. Konec zgodbe.' Do tja se je vse uresničilo. Ampak Bane ima prav – noben prerok, nihče, ki ima ta dar, ne more vedeti, kdaj kdo umre. To ve le Bog.«

Saša Popović. FOTO: X/nemamkadja

Suzana je povedala, da se je Saša boril do zadnjega dne. Zdravniki niso znali pojasniti natančnega vzroka smrti, saj je živel zdravo – pazil na prehrano, ni pil alkohola. Na koncu so ugotovili, da je bil glavni krivec stres.

»Vsi smo do konca upali in se borili. Res je, imel je raka želodca. Ko so mi povedali diagnozo, sem se tresla – zakaj, kako, od kod? Nihče ne ve vzroka. Nočno življenje ni, prehrana ni, alkohol ni, nobenih substanc – nič. Prvo, kar rečejo, je: stres. Stres je glavni sprožilec. Nekje v telesu poči, nekaj se vname in tam se začne,« je ganjeno povedala.

Nekaj imetja prodala

Suzana je priznala, da sta se s Sašo še pred njegovo smrtjo odločila prodati apartmaje v Opatiji: »Za časa njegovega življenja sva skupaj sklenila, da jih prodava. Otroci niso radi hodili tja. Danijel in njegova žena še, Aleksandra pa sploh ne. On je tam našel družbo, jaz ne. Hodila sem zaradi njega, ker sem videla, da mu je lepo. A odločila sva se – to nama ne koristi, raje bova potovala,« je povedala.

Razkrila je tudi, kaj je s prestižnimi avtomobili, ki sta jih imela: »Nekatere sem prodala, nekaterih še ne. Otroci jih ne vozijo, jaz tudi ne. Oni hočejo drugačne avtomobile. Meni samo stojijo, strošek so. Danes vozim Smarta. Ne potrebujem ne Ferrarija ne Lamborghinija, da bi se kazala. Živim za druge vrednote – za Boga in duhovnost. Tisto, česar ni mogoče kupiti z denarjem, je zame najbolj dragoceno.«