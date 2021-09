Susseška skopirala izdajalski kraljevi par

Zamera in užaljenost

Edvard VIII. in njegova ljubezen Wallis Simpson sta hlepela po slavi. FOTO: GETTY IMAGES

Ko je Edvard odstopil, je prestol zasedel njegov mlajši brat, ki je bil na vlogo nepripravljen. FOTO: Matson Photo Service/wikipedia

Biografje izdal že več knjig o članih britanske kraljeve družine, v zadnji, izšla je letos, pa piše o izdajalskem kralju(naslov knjige se v slovenščini glasi Izdajalski kralj: škandalozno izgnanstvo vojvode in vojvodinje Windsorskih), ki je zavoljo ljubezni do ameriške ločenke dolžnost do domovine, ki mu je bila dodeljena ob rojstvu, predal mlajšemu bratu, povsem nepripravljenemu na vladanje Veliki Britaniji, kar so mu zamerili ne le rojaki, temveč celotna družina.Zgodba je Britancem dobro znana, do potankosti je bila predstavljena tudi v Netflixovi seriji Krona: kralj se zaljubi v, a se z njo ne sme poročiti, ker je bila v preteklosti že poročena, zato s prestola odstopi in se s Simpsonovo odseli iz kraljestva, prestol pa prevzame njegov brat, ki kmalu hudo zboli in umre, nato ga zasede njegova mlada hči. In ni jih malo, ki Edvarda VIII. primerjajo s princem, Wallis Simpson pa z njegovo ženoTudi Edvard je imel, enako kot Harry, z bratom vse prej kot idiličen odnos, ki ga je še dodatno poslabšala njegova knjiga, v kateri je podrobno opisal njune strašne prepire. Nekaj podobnega naslednje leto čaka princa, saj njegov brat Harry načrtuje izdajo biografije o svojem življenju v kraljevi družini. Tudi Harry se je zaljubil v ameriško ločenko, na njegovo srečo so se časi spremenili in nihče mu ni branil poroke z njo. William je izrazil zgolj dvom, da gre vse skupaj prehitro in da bi lahko s tako pomembnim korakom še malo počakala, kar je bil začetek konca njunega prijateljskega odnosa, najsi je bila Williamova pripomba še tako dobronamerna. A podobnosti se tudi s tem še ne končajo.Tudi Harry se je namreč odločil, da ima kraljevih dovolj, in se z družino preselil čez lužo. Še več podobnosti pa je po mnenju poznavalcev mogoče najti med Wallis in Meghan. Obe naj bi namreč hlepeli po plemiškem nazivu in razkošnem življenju, obe sta si želeli biti slavni in pomembni. Wallis to ni uspelo, Meghan se na vse pretege trudi, da bi nekoč morda ji. In da bi dosegli želeno slavo, sta se obe odločili, da bosta zanjo po odhodu iz kraljeve družine to izrabili v svojo korist.Wallis Simpson in njen mož sta brez zadržkov govorila o domnevnih krivicah, ki da so se jima godile med kraljevimi, enako kot sta pred nekaj meseci v intervjuju zstorila Susseška. Kot Edvard je bil tudi Harry prepričan, da bo lahko v izgnanstvu obdržal vse svoje plemiške nazive in vojaške dolžnosti, ko so kraljevi obema privili finančno pipico, pa sta se prav tako odzvala enako, z zamero in užaljenostjo. »Zgodovina se ponavlja, kaj naj rečem. Očitno sta Harry in Meghan dobro proučila življenje Wallis in Edvarda in ga vzela kot vodilo zase. Nekaj podobnosti med paroma je bilo že takoj na začetku, preostalo bi lahko Susseška izpeljala veliko bolje, a namesto da bi se iz napak prednika kaj naučila, sta se odločila, da jih samo skopirata,« je podobnost med paroma za enega od britanskih tabloidov v šali komentiral Britanec.