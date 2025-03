Superzvezdnik mešanih borilnih veščin Connor McGregor v boj za predsednika Irske

Superzvezdnik mešanih borilnih veščin Connor McGregor je vnovič najavil, da bo kandidiral za predsednika Irske. McGregor se je s to idejo poigraval že lani, le nekaj dni po obisku pri novem ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu pa je namero še enkrat izrazil na omrežju X, poročajo agencije.

McGregor je zapisal, da se je skoraj zanesljivo že odločil za kandidaturo in da je trdno odločen, da bo zastopal interese irskega ljudstva. Ena ključnih točk njegovega programa je boj proti ilegalnim migracijam, zato izpostavlja, da je glas zanj tudi glas za ohranitev identitete naroda.

McGregor pravi, da država potrebuje dejavnega predsednika. »Irska, izbor je tvoj, in to lahek. Glasuj zame in skupaj bomo rešili Irsko,« je med drugim zapisal 36-letni nekdanji športni zvezdnik.

Volitve na otoku bodo novembra, pred tem pa bi moralo McGregorjevo kandidaturo podpreti 20 članov parlamenta, kar bi znala biti velika prepreka. Zanimivo bo, kako se bodo na kandidaturo odzvali Irci. Športnik ocenjuje, da je čas za spremembe in več neposredne demokracije.

McGregor je eden največjih zvezdnikov serije UFC, najbolj znane in najbolj donosne veje mešanih borilnih veščin MMA.

Znan po škandalih

Obenem pa je McGregor znan tudi po škandalih. Nazadnje je novembra moral plačati 248.600 evrov odškodnine ženski, ki ga je obtožila posilstva. Kazenska prijava je bila sicer neuspešna, sodišče pa ji je kljub temu prisodilo visoko odškodnino. Športnik se je na razsodbo pritožil.

A zaradi spolnega napada se je leta 2023 McGregor znašel tudi na zveznem sodišču ZDA. Lani na finalu lige NBA pa je McGregor nase opozoril po sporu in pretepu z eno od maskot, ki je kasneje iskala pomoč v bolnišnici.