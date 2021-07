Študentke spreminjal v seksualne lutke

Zvezdnikova igralska šola je delovala med letoma 2014 in 2017.

Iskal neizkušene

Največji kos pogače, dobrega pol milijona, je dobila Sarah. FOTO: Osebni Arhiv

Svojo moč in vpliv, ki ju je imel zaradi neizpodbitnega igralskega talenta in kot učitelj igre, je izkoriščal za naslajanje nad golimi telesi nadobudnih mladih igralk, ki so zaupanje in upe o filmski slavi položile v njegovo naročje. S temi obtožbami sta se predlani nad hollywoodskega zvezdnikaspraviliin, njegovi nekdanji učenki, ki sta oskarjevskemu nominirancu plačevali 300 ameriških dolarjev (nekaj več kot 250 evrov) šolnine na mesec – plus plačevanje posebnih tečajev –, da bi se pri njem urili in pilili igralske veščine. A sta dobili vse prej kot to. »Profesor Franco se je do študentk vedel neprimerno, spolno obarvano, ter izkoriščal svoj status učitelja in veljaka zabavne industrije z navideznim ponujanjem vlog v filmskih projektih, pri čemer je študentke spreminjal v seksualne objekte,« je črno na belem zadonelo v sodnih spisih. A čeprav je zvezdnik vse obtožbe zavrnil kot laži, grozil celo s protitožbo zaradi blatenja dobrega imena, se je vendar pogodil. Še vedno vztraja pri nedolžnosti, a bo iz mošnjička potegnil slaba dva milijona evrov in nekoliko pomiril razburkane duhove.Za seksualne in gole prizore je poiskal neizkušene igralke in jih silil v simulacijo seksa, pri tem pa ni upošteval standardov filmske industrije. Malo mu je bilo mar, da bi morali biti intimnejši prizori opisani do vsake, še tako majhne podrobnosti in nezaznavnega giba, igrati so morale, kot si je sproti izmišljeval. Obljubljal je, da precej eksplicitne prizore snema za katerega od svojih neodvisnih filmov, a ti nikoli niso ugledali luči sveta. Če pa si je katera drznila privoščiti količkaj zadržanosti, ko bi se morala sleči, je eksplodiral kot sod smodnika in ni bilo enkrat, da je takšno sramežljivko izpisal iz tečaja. S takšnimi in podobnimi obtožbami sta Sarah in Toni nič kaj laskavo orisali igralčev pravi, a skriti značaj in ga udarili s tožbo. Njunima glasovoma pa so se pridružile še nekatere.Po letu in pol sodnih kolobocij so že februarja dosegli sporazum, podrobnosti pa so na plan privrele zdaj. Zvezdnik bo zaradi obtožb plačal dobrega 1,8 milijona evrov, iz tega kupčka pa bo 560 tisočakov šlo Tither-Kaplanovi in 180.000 evrov Gaalovi – svoje bodo vzeli tudi odvetniki –, preostanek dobrega milijona pa se bo razdelil med druge Francove učenke. Pri tem je nujno poudariti, da poravnava ne pomeni tudi zvezdnikovega priznanja krivde. »Obtoženi še naprej zavrača vse obtožbe, se pa strinja, da je primer osvetlil pomembno vprašanje nadlegovanja, ki teži zabavno industrijo. Vsi vpleteni trdno verjamejo, da je skrajni čas, da se osredotočimo na obravnavo slabega ravnanja z ženskami v Hollywoodu,« so skupno izjavili in dodali, da je vsem, ki so tako ali drugače vpeti v zabavno industrijo, nujno zagotoviti, da ne bodo trpeli zaradi diskriminacije in kakršnega koli nadlegovanja.Dogovor ni bil enostranski. Kajti medtem ko se je Franco na eni strani strinjal s plačilom, sta Sarah in Toni opustili tožbo.