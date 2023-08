Študenti bodo lahko preučevali besedila ameriške pevke Taylor Swift

Študenti literature na belgijski univerzi v Gentu bodo lahko v okviru študija preučevali tudi besedila ameriške pevke Taylor Swift. »V prihodnjem semestru ponujamo predmet literatura (verzija Taylor) za magistrske študente,« je pojasnila neimenovana tiskovna predstavnica univerze.

Predmet ponuja poglobljen vpogled v ključne teme, žanre in tehnike angleške literature skozi oči sodobne popularne glasbe, zlasti skozi delo Taylor Swift, ki se v svojem glasbenem ustvarjanju pogosto naveže na literarna besedila, piše v opisu predmeta, kjer so tudi navedli, da se njene pesmi med drugim navezujejo na Velikega Gatsbyja, Petra Pana, Alico v čudežni deželi ali Romea in Julijo.

»Poleg tega njeno raznoliko glasbeno delo vsebuje kalejdoskopsko paleto žanrov – tako glasbenih kot literarnih. Uporablja različne tekstovne tehnike, ki imajo stoletja stare korenine v angleški literaturi,« še menijo v Gentu, kjer izpostavljajo, da je predmet primeren tudi za tiste, ki niso oboževalci pevke ali ne poznajo njene glasbe.

»Cilj predmeta je kritično raziskati Swiftovo kot umetnico in pisateljico. Poudarek predmeta pa je na angleški literaturi, Taylor služi kot uvod in kontekstualizacija,« so še dodali.