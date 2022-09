Strta Shakira potrebuje psihološko pomoč (FOTO)

Ko ima hudič mlade, jih ima veliko. To je na lastni koži okusila Shakira, ki je skoraj sočasno ostala brez dolgoletnega partnerja in očeta svojih sinov, Gerarda Piqueja, ki jo je zamenjal za mlajšo, hkrati pa sta se nad kolumbijsko pevko zaradi domnevne utaje davkov z vsemi topovi spravila finančna uprava in špansko tožilstvo in ji nad glavo visi osemletna zaporna kazen.

Njuna ljubezen je bila strastna, a zvezdnica se menda nikoli ni razumela z njegovimi prijatelji. FOTO: David Ramos/Getty Images

Več kot dovolj, torej, da jo razjedajo skrbi in jo muči grozna nespečnost, zaradi česar naj bi se obrnila na strokovno pomoč. »V zelo temačnem obdobju svojega življenja je. Čustveno strta. Potrebovala je celo psihološko pomoč,« se je razvezal jezik paparacu Jordiju Martinu, ki je zdaj že bivšemu parčku sledil vse od njunega začetka pred 12 leti.

»Njuno razmerje je bilo na začetku prelepo, zelo intenzivno, med njima pa ogromno strasti. Razhod je bil zanjo skrajno boleč.« Še toliko bolj, ker je Gerard takoj obrnil nov list in svojo novo ljubimko odkrito pokazal svetu. »Ko je v medijih videla fotke Gerarda in njegovega novega dekleta, kako se poljubljata, jo je to zelo prizadelo.«

Ni muha enodnevnica

Ko je junija završala novica o koncu ljubezenske pravljice med kolumbijsko zvezdnico in španskim nogometašem, so to spremljale govorice o športnikovi nezvestobi. Toda naj je bila v njih resnica ali ne, večinoma se jih je odpisalo kot mimobežno strastno afero. A še ne tri mesece po razhodu se zdi, da so čustva, ki jih je v Gerardu zbudila 12 let mlajša študentka Clara Chia, več kot resnična. Svojo novo izbranko naj bi namreč že predstavil družini in prijateljem, požrl pa je tudi dogovor z bivšo, da zavoljo otrok in njune medijske izpostavljenosti nova morebitna razmerja skrivata najmanj eno leto.

Čeprav sta se z bivšim dogovorila za skupno skrbništvo, se želi Shakira z otrokoma preseliti v Miami. FOTO: Lofa

Nasprotno, jasno in glasno je pokazal, da je Shakira zanj že preteklost. V zadnjih nekaj tednih je šel s Claro na koncert Danija Martina, se z njo strastno objemal in poljubljal v javnosti ter v njeni družbi, polni nežnosti, užival na festivalu Summerfest Cerdanya. Da je lepotička v celoti zasedla Shakirino mesto, je dokazal, ko ga je ta spremljala na prijateljevo poroko.

Romanca s Claro očitno ni muha enodnevnica. Videvati naj bi se začela že pred meseci, »to sta poskušala skrivati, a njuni najbližji so vedeli, kaj se dogaja. Gerardovi prijatelji menijo, da misli z njo resno.« Še toliko bolj, ker naj bi ji v nekaj mesecih uspelo to, kar Shakiri nikoli ni. Priljubila se je njegovim prijateljem, ki so jo vzeli za svojo. »Postala je del njegove najožje skupine. Shakira se z njimi nikoli ni razumela, kot tudi ni našla skupnega jezika z ženami in dekleti njegovih nogometnih kolegov. Zaradi dominantnega značaja, ki jim ni bil všeč, so ji za njenim hrbtom celo nadeli vzdevek La Patron (Šefica – op. p.)«.

14,5 milijona evrov je znesek, ki naj bi ga pevka utajila.

Clarin milejši značaj naj bi jim bil precej bolj všeč in bodo verjetno navdušeno sprejeli, če se jim pridruži še en član. Vse od druženja na poroki nogometaševega prijatelja se namreč šepeče, da je sveža ljubezen novih zaljubljencev morda že obrodila sad. Ob zelo natančnem pregledu fotk se namreč lahko opazi rahlo izbočen trebušček na sicer vitki svetlolaski, zato po španskih medijih kar brni od govoric o morebitni nosečnosti.