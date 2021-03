Strta Catherine Zeta-Jones

Žalost je izlila tudi na družabnih omrežjih.

Igralka je bila na tasta, ki je umrl lani, zelo navezana. FOTO: Jill Connelly/Reuters

Idilično med epidemijo



Družinske vezi

Družinska idila: hči Carys, sin Dylan, Michaelov starejši sin Cameron ter Michael in Catherine FOTO: Osebni Arhiv

sta v zadnjem letu doleteli kar dve smrti v družini. Najprej jo je februarja lani močno pretresla smrt slavnega tasta, ki je umrl 5. februarja lani, star 103 leta. Bila sta velika prijatelja in sta se skupaj pogosto pojavljala v javnosti, o lepem odnosu med njima pa sta tako eden kot drugi večkrat spregovorila tudi z mediji. Ko je umrl, mu je na svoj profil na instagramu zapisala posvetilo: »Mojemu dragemu Kirku, ljubila te bom, dokler bom živa. Te že pogrešam. Lepo spi.« Komaj se je igralka leto dni po tastovi smrti nekoliko pobrala, jo je doletel nov šok: 13. februarja je umrla njena komaj 37-letna sestričnaIgralka vzroka smrti mlade lepotice ni razkrila, dejala pa je, da je bila, tako kot pove njeno ime (gem – drag kamen, op. a.), pravi dragulj. Dodala je še, da je bila čudovita mama petim otrokom in da bo v njen spomin na dan pred pogrebom zvečer prižgala svečo. Zvezdnica je žalostno novico objavila na družabnih omrežjih, kjer so jo oboževalci nemudoma zasuli z izrazi sožalja.Catherine poleg oboževalcev ob strani stoji tudi družina, s katero so se v času epidemije, kot je povedala v enem nedavnih intervjujev, še bolj zbližali. Z možem, Kirkovim najstarejšim sinom, sta zadnja leta še utrdila svoj zakon, ki je bil vmes nekaj časa na majavih nogah. Igralka, ki jih šteje 51, in njen 25 let starejši mož sta lani praznovala 20. obletnico poroke. Imata dva otroka, 20-letnega sinain 17-letno hčerko. Oba sta se med izbruhom covida-19 vrnila v družinsko hišo v Irvingtonu v zvezni državi New York, kar je razveselilo njuno mater. »Bilo je zanimivo imeti otroka doma – sin je sicer na fakulteti in živi v kampusu, hči pa hodi v srednjo šolo drugje –, saj sem ob tem ugotovila, da sem pravzaprav zapečkarica,« je v televizijskem intervjuju povedala zvezdnica. Izkazalo se je, da je slavna družina skupni čas za štirimi stenami med popolnim zaprtjem preživljala zelo podobno kot številne, povsem navadne družine. »Igrali smo karte in monopoly ter jedli trikrat na dan. Nismo se pobili, spoštovali smo osebni prostor drug drugega,« je razložila. Veliko ji je pomenilo, da so imeli končno na voljo dovolj časa, da so se lahko zares pogovarjali in bili ves čas skupaj.Catherine ima prav poseben odnos z najstniško hčerko, s katero sta si resnično blizu. Oboževalce je še posebno ganila s skupno fotografijo iz leta 2019, ki jo je objavila na instagramu. Na fotografiji, posneti v Rimu, sta mati in hči oblečeni v oblačila znamke Fendi, saj sta skupaj nastopali v Fendijevi oglasni kampanji. Catherine je že takrat povedala, da sta si s hčerko zelo blizu. Dejala je, da se o vsem pogovarjata. »Srečo imam, da imava res poseben odnos. Druga z drugo sva odkriti in iskreni. Naučila me je drobnih reči v življenju pa tudi tega, naj se zabavam in cenim vsak trenutek,« je povedala ponosna mama.Catherine in Michael sta se leta 2013 skoraj ločila. Potem ko sta skupaj uspešno previharila obdobje zdravstvenih težav, on je zbolel za rakom na grlu, ona je razkrila, da se že leta bori z bipolarno motnjo, se je leta 2013 njun odnos začel krhati, prišlo je celo tako daleč, da so mediji že računali, kako se bodo delili zaslužki ob ločitvi. A paru je navsezadnje uspelo premagati nesoglasja in znova zapluti v miren zakonski pristan.