Strokovnjakinja za branje z ustnic razkrila, kaj je Brigitte zamrmrala Macronu po udarcu

Incident, ki je zasenčil uradni začetek azijske turneje Emmanuela Macrona in njegove žene Brigitte, še naprej buri duhove. TikTok je preplavljen z norčevanji, strokovnjaki za govorico telesa analizirajo vsak njun gib, zdaj pa se je oglasil tudi domnevni strokovnjak za branje z ustnic in razkril kratek pogovor med francoskim predsednikom in njegovo soprogo takoj po udarcu.

Strokovnjakinja za branje z ustnic trdi, da je Emmanuel Macron, ko je opazil, da ju snemajo kamere, skušal rešiti javni vtis in Brigitte ponudil roko, da bi ji pomagal izstopiti iz letala. Ona jo je zavrnila, domnevno pa je, ko je šla mimo njega, zamrmrala: »Dégage, espèce de loser.« V prevodu: »Umakni se, luzer.«

Macron naj bi nato, očitno v želji, da pomiri situacijo, rekel: »Essayons, s’il te plaît,« kar pomeni: »Poskusiva, prosim?« Na to naj bi mu žena hladno odgovorila: »Ne.« Strokovnjakinja za branje z ustnic je dodala: »Njegov izraz na obrazu in besede ‘Je vois’ – kar pomeni ‘Vidim’ – povedo vse.«

»Te geste ne bi označila kot igro, kot se skuša prikazati,« je za MailOnline povedala strokovnjakinja, ki je analizirala trenutek, ko Brigitte Macron izstopi iz kabine letala in z obema rokama močno odrine možev obraz, tako močno, da je skoraj izgubil ravnotežje.

Ta incident je znova postavil v središče pozornosti ljubezensko zgodbo Emmanuela in Brigitte Macron, ki je vse prej kot običajna, je na družbenem omrežju Instagram zapis delil Centralni Portal.

Pohvalili Melanio

Incident je sprožil veliko odzivov. Uporabnica X-a je razčlenila partnerske odnose ameriških predsednikov in prvih dam ter med vsemi pohvalila le Melanio Trump.

»Emmanuela Macrona je napadla njegova žena. Michelle Obama je v podkastu povedala, da si včasih želi, da bi bila samska, in je odkrito flirtala z drugim moškim. Hillary Clinton ima Billa dobesedno na povodcu in mu polovico časa niti ne dovoli govoriti. Kamalo Harris so ujeli, kako se z nesramnimi besedami dere na svojega moža. Jill Biden je svojega moža vlekla naokoli kot lutko, medtem ko je imel raka na debelem črevesu. Medtem pa je Melania pokazala le dostojanstvo in prijaznost ter ves čas stala ob strani svojemu možu. Bila je vzor elegance, ki je danes v politiki redko viden.«